Seibutis se queda un año más

Renaldas Seibutis cumplirá el año opcional que tenía en su contrato y será, un curso más, una de las piezas clave del proyecto del Basket Zaragoza en su regreso a Europa. El lituano tenía una cláusula de salida unilateral y su gran rendimiento propició que tuviera ofertas, pero el deseo del escolta era continuar en Zaragoza y el de la entidad que el báltico siguiera siendo un hombre importante. De este modo también se cumple uno de los deseos de la afición, que tras caer frente al Barça Lassa en el playoff le pidió enérgicamente que se quedara en la entidad aragonesa.

Seibutis promedió 11,1 puntos, 2,3 rebotes, 2,1 asistencias y 11,4 de valoración en 25 minutos de juego, pero su incidencia va más allá de los números. «Es de esos jugadores veteranos que empuja al entrenador y al que tiene al lado. Es de un carácter importante y es muy listo en la pista», dijo Porfirio Fisac, que se mostró muy satisfecho con la continuidad del jugador lituano.

En la misma línea opinó el director técnico Pep Cargol, ya que Renaldas Seibutis «es un jugador que nos da valores importantes, peso específico, conexión con la grada y feeling con todos». Además, destacó su «compromiso, sacrificio, entrega, lucha y juego, porque sabe jugar al baloncesto muy bien».

La noticia de la continuidad del lituano la anunció Pep Cargol durante la rueda de prensa que ofreció Porfirio Fisac tras conocerse que seguirá siendo el entrenador del Basket Zaragoza y tanto el técnico como el responsable deportivo dieron algunas pistas sobre los nombres propios que compondrán la plantilla de la temporada que viene.

Además de Seibutis y Radovic, otro gran deseo es que siga Stan Okoye. Fisac aseguró que «en esta vida no se da por perdido a nadie y más con las peleas que le estoy viendo por teléfono a Pep (Cargol)». El club quiere que continúe, pero no a cualquier precio y el nigeriano está cotizado. En cuanto a Rodrigo San Miguel, cuyo deseo es volver a Zaragoza aunque el Tenerife desea una contraprestación para no incluirle en el tanteo, el técnico resaltó que «sería un impulso enorme para que el talento aragonés tuviera un reconocimiento».

En cuanto a los interiores, Fisac reconoció que Nacho Martín «es importante y siempre ha dado mucho, pero es una opción que siga o que llegue otro por él», por lo que dejó su futuro en el aire. También están estudiando la posibilidad de firmar a otro pívot puro con vistas a la participación en Europa y en la Liga Endesa y para cuidar al veterano Fran Vázquez, «que es imprescindible cualquier día de la semana». Sobre Justiz, el segoviano subrayó que «pensamos, como en el caso de Alocén (que firmará por el Madrid y se quedará cedido), que tienen que continuar con nosotros porque creemos que no están del todo formados».

Siguen las dudas con Fabio Santana y Berhanemeskel, ya que el club tiene cláusula de corte y podría ejecutarlas. No seguirán McCalebb ni Williamsy se estudiará qué hacer con los jóvenes de la Generación Z. Habrá cesiones y otros se quedarán alternando el primer equipo con el filial de EBA para seguir mejorando.