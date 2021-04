Sergio García no pasa el corte en Augusta

Cara y cruz para el golf español al concluir este viernes la segunda ronda del Masters de Augusta con el pase del corte conseguido por Jon Rahm y José María Olazabal, mientras que Sergio García quedaba eliminado. Tampoco pasó el corte el defensor del título y número 1 del mundo, el estadounidense Dustin Johnson (11 campeón vigente que no lo logra) ni otros ilustres como el norirlandés Rory McIlroy (12), el surcoreano Sungjae Im (19) y el inglés Lee Westwood (20).

García (72, par) se mantuvo en la lucha hasta el final para mantenerse en el torneo que ganó en la edición del 2017 después de comenzar el recorrido con birdies en los primeros cinco hoyos. Pero García también se fue al agua con su segundo golpe en el 15, saliendo de ahí con un bogey, resultado que repitió en el 17 y con un acumulado de 148 (76 y 72, +4), al no lograr terminar con un birdie, se despidió del Masters por un golpe.

Sin suerte en el cumpleaños de Seve

"Ha habido muchos golpes que eran buenos golpes y han acabado en malos sitios. Es una pena. Hoy la verdad es que he jugado a muy buen nivel y para hacer dos o tres bajo el par", dijo García, que no pasa el corte aquí desde su victoria en el 2017. "Si los putts que tiras buenos no quieren entrar y el poquito de suerte que necesitas aquí y allí te va del revés, este campo castiga mucho. Desafortunadamente, a nosotros nos ha castigado", dijo el castellonense, que llegó a Augusta en el puesto 40 del ranking mundial.

"Hoy le he pegado como le he estado pegando en los últimos meses y haciendo las cosas muy bien. Con el putt esta semana era todo corbata y rozando. Esto es lo más positivo de la semana", comentó Sergio García, que se había perdido la anterior edición retrasada a noviembre del 2020, después de dar positivo por coronavirus. "Me fastidia mucho porque me siento que no he jugado para jugar el corte, pero es lo que quería el destino. Desafortunadamente, Seve no me ha podido ayudar mucho, dijo García en relación con el difunto Severiano Ballesteros, ganador de dos Masters, que habría cumplido años este viernes.

Rahm, a 7 golpes de Rose

Rahm (72) nunca se encontró cómodo en el Augusta National Golf Club, regado para que no estuviese tan duro, y lo demostró con otra tarjeta baja que le dio para estar en la competición del fin de semana y tener la oportunidad de recuperar su mejor juego. El número tres del mundo que acumuló 144 golpes (par), a siete del líder, el ingles Justin Rose, tuvo claras oportunidades de haber logrado hasta dos eagles, pero al final los putts de Rahm no fueron buenos.

Rahm, como siempre lo intentó todo, pero esta vez pocas cosas le salieron bien, tal vez el gran birdie que logró en el hoyo 17, donde demostró la clase y el genio que posee cuando está en el campo. Luego su actuación estuvo empañada con una bola al agua y al bunker, que no le dejaron mucho margen de recuperación.

"Hay momentillos. Estoy pegando buenos golpes, pero hay que ser tan certero y andar tan ajustado esta semana, que ese metro o metro y medio te puede costar bastante", dijo Rahm después de su ronda. "Ha habido varios hoyos en los que he estado a la defensiva y se nota. Mañana va a hacer falta una vuelta baja para ponerme en posición y no tener que hacer un milagro el domingo", comentó el número tres mundial. "Habrá que ser un poco más agresivo, pero dentro de lo que cabe. Este campo te va a penalizar si te pasas de vuelta".

Incombustible Olazabal

Pero sería Olazabal, dos veces campeón del Masters de Augusta, quien daba la primera alegría de la jornada al entregar tarjeta firmada de 71 golpes (-1), que le permitió acumular 146 (+2) y volvía a disfrutar de un fin de semana en un campo de grandes recuerdos para él y el golf español. El veterano golfista de 55 años, que hace su 32 presentación en el primer mayor de la temporada del PGA Tour, no había podido superar el corte desde el año 2014 cuando acabó en el puesto 34.

Several long putts found the bottom of the cup in the second round. #TheMasters pic.twitter.com/LkTeDVbqYm — The Masters (@TheMasters) April 10, 2021

Olazabal, aunque comenzó la jornada con dos bogeys consecutivos, en los hoyos 3 y 4, se reencontró con sus mejores golpes desde el tee y sentenció en el green con dos putts en el octavo y noveno que le dieron los primeros dos birdies del partido. Pero Olazabal volvió a perder su ajuste en el green rápido del décimo hoyo para cometer el que sería su tercer y último bogey del día.

Porque reaccionó de inmediato en el par 4 del 11 y logró el birdie que le dio toda la confianza para llegar al 14 y también hacer lo propio que le aseguraba un registro final de cuatro birdies y tres bogeys que le permitía colocarse en el camino hacia la competición del fin de semana. Olazabal recuperaba 12 puestos en la clasificación provisional para colocarse 40.

Me imagino que estas condiciones con los greenes un poco más duros y el campo rodando un poco más tiene pinta de que es como lo jugaban antes. Alguien como Chema con el juego corto que tiene él y con lo certero que es con los hierros, le va a venir muy bien, dijo Rahm celebrando el resultado de su compatriota. "Con su edad y jugando como está jugando. Yo he jugado hoy con Rory McIlroy, que le saca 60 metros desde el tee y no ha pasado el corte. Ojalá tenga un buen fin de semana y yo haga pocas, y nos juntemos el domingo a darles un susto a los de arriba", concluyó sonriente el golfista de Barrika.

Clasificación tras la segunda ronda del viernes (par-72): 1. Justin Rose (ENG) -7 (65-72) 2. Brian Harman (USA) -6 (69-69) . Will Zalatoris (USA) -6 (70-68) 4. Marc Leishman (AUS) -5 (72-67) . Jordan Spieth (USA) -5 (71-68) 6. Cameron Champ (USA) -4 (72-68) . Tony Finau (USA) -4 (74-66) . Si Woo Kim (KOR) -4 (71-69) . Hideki Matsuyama (JPN) -4 (69-71) . Justin Thomas (USA) -4 (73-67) . Bernd Wiesberger (AUT) -4 (74-66) 12. Xander Schauffele (USA) -3 (72-69) 13. Corey Conners (CAN) -2 (73-69) . Collin Morikawa (USA) -2 (73-69) . Ryan Palmer (USA) -2 (74-68) . Cameron Smith (AUS) -2 (74-68) 17. Stewart Cink (USA) -1 (74-69) . Bryson DeChambeau (USA) -1 (76-67) . Viktor Hovland (NOR) -1 (73-70) . Matt Jones (AUS) -1 (74-69) 21. Abraham Ancer (MEX) 0 (75-69) . Matthew Fitzpatrick (ENG) 0 (74-70) . Tommy Fleetwood (ENG) 0 (74-70) . Mackenzie Hughes (CAN) 0 (72-72) . Shane Lowry (IRL) 0 (71-73) . Robert MacIntyre (SCO) 0 (74-70) . Jon Rahm (ESP) 0 (72-72) . Henrik Stenson (SWE) 0 (73-71) . Michael Thompson (USA) 0 (72-72) . Brendon Todd (USA) 0 (73-71) . Bubba Watson (USA) 0 (74-70) 40. José María Olazábal (ESP) 2 (75-71)