Sergio Samitier correrá las dos próximas temporadas en el Movistar

El aragonés Sergio Samitier (Barbastro, 1995) se ha comprometido para las dos próximas temporadas (2020 y 2021) con el Movistar Team, según ha informado en su página web la formación telefónica.

Samitier llega al conjunto que capitanea Eusebio Unzué procedente del Euskadi– Murias, ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas (2020 y 2021) con lo que dará el salto a una formación de la máxima categoría del ciclismo, el WorldTour.

Tras dos temporadas a las órdenes de Jon Odriozola, el barbastrense ha debutado este 2019 en la Vuelta a España en la que ha sido uno de sus protagonistas al incrustarse en diferentes fugas, la más destacada fue en la decimoquinta etapa entre Tineo y el Santuario del Acebo que le valió el premio a la Combatividad.

Además finalizó en tercera posición en la clasificación de la montaña que ganó el francés Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) y en la que se quedó a solo dos puntos del segundo clasificado, el cántabro Ángel Madrazo (Burgos BH).

Aunque todavía no ha podido inaugurar su casillero de victorias, una de sus actuaciones más brillantes fue la Vuelta a Burgos, previa a la Vuelta a España, en la que finalizó en duodécima posición y que sirvió para decantar a su favor sus opciones de estar en el ocho del Euskadi Murias en la carrera española, además de ser el ganador de la montaña en el Tour of the Alps italiano.

La formación telefónica le califica como un "combativo escalador" de poco más de 60 kilos, que es además un buen rodador, ya que fue subcampeón de España contrarreloj sub-23 en 2017, año en que logró ocho victorias con el equipo Lizarte antes de acceder a la categoría profesional.

Así, el equipo Movistar seguirá contando con dos aragoneses en sus filas junto al serrablés Jorge Arcas, que iniciará su quinta temporada, y tras la salida el Kern Pharma del jacetano Jaime Samitier. El que todavía no ha confirmado en qué equipo militará la próxima temporada es el oscense Fernando Barceló, quien en algunos momentos, según fuentes consultadas por EFE, ha estado muy próximo de ser también componente de los telefónicos.