Sergio Samitier sigue su periplo competitivo por tierras francesas

El barbastrense Sergio Samitier (Euskadi Murias) sigue su periplo competitivo, tras su participación en la 44ª Vuelta a Aragón, y este viernes volverá a ponerse un dorsal en la vuelta A Travers les Hauts de France, una prueba de la categoría 2.2.

Samitier formará parte del seis que dirigirá David Echávarri junto a Mikel Aristi, que regresa después de su caída en el Tour de Yorkshire, Cyril Barthe, Urko Berrade, Gotzon Udondo y Daniel Viejo, en una competición en la que se darán cita veintidós equipos y que antes era conocida como Paris-Arras.

La carrera arrancará este viernes 24 mayo con una primera etapa ente Gavrelle y Epinoy, con 125,7 kilómetros de recorrido. El sábado 25 mayo se celebrará la segunda etapa entre Seclin y - Bonningues les Calais, con 197,8 kilómetros. El domingo 26 mayo se disputará la tercera y última etapa entre Petite Foret y Pecquecourt, con 188,5 kilómetros.

El recorrido no presenta grandes dificultades montañosas, aunque sí que cuenta con constantes rompepiernas, lo que obligará a estar muy atentos y donde los componentes del conjunto vasco pueden buscar sus oportunidades para brillar.

Samitier, con 37 días de competición acumulados este 2019, llega en un buen momento de forma después de haber conquistado el premio de la montaña en la italiana Tour of the Alps y en la Vuelta a Aragón haber protagonizado algún ataque interesante, como el que lanzó camino de Canfranc Estación a dos kilómetros de la llegada.

El barbastrense, que no tenía inicialmente en su calendario estar en la carrera frances, ha explicado en redes sociales que su previsión era estar en la salida de la marcha cicloturista Puertos de la Ribagorza de Graus (Huesca) y ha asegurado que "me da un poco de pena no estar en la prueba de mi pueblo porque, creerme, tenía muchas ganas de disfrutarla con todos vosotros".