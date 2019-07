Simon Yates deja sin premio a Pello Bilbao

"No podía sujetarme encima de la bici". Y hasta le costaba hablar. Demasiado agotado estaba Pello Bilbao como para disputarle a Simon Yates la victoria en una primera parte ciclista por los Pirineos del Tour que terminó sin goles en el marcador de los favoritos. Todos mirando a la contrarreloj de este viernes y al Tourmalet que apareció en un cruce de carretera camino de la meta de Bagnères de Bigorre.

Las estrellas del Tour 2019 dejaron a los actores de reparto que se lucieran en su papel secundario por los Pirineos. Con 30 kilómetros de descenso entre la cima del segundo y último puerto, Hourquette d'Ancizan, y la meta, hasta los que tenían más hambre de ataque, léase Mikel Landa, prefirieron calmarse, respirar profundo y tomarse el viaje inicial por la cordillera como una jornada de entrenamiento. Podían ocurrir diez, cien y hasta mil cosas, y no pasó nada, absolutamente nada. Fue simplemente un día para esperar quién resistiría más, quién sería el más inteligente en la meta y quién se anotaría la victoria entre los escapados, visto que el pelotón circulaba en son de paz; amigos para siempre.

