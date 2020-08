Los equipos integrantes de la Liga Nacional de FútbolSala (LNFS) han tenido que suspender sus amistosos de esta pretemporada porque, según afirman desde la propia competición, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deniega "la autorización de los mismos y la designación de árbitros al no tener aprobado un protocolo para la vuelta a la competición y para los encuentros amistosos".

Esta medida afectaría a equipos aragoneses, como el Fútbol Emotion Zaragoza o el Colo Colo, que ya tenían fijado el comienzo de la temporada el 5 de septiembre y, por lo tanto, han empezado a prepararse. El Sala 10, de Primera División, había hecho público su calendario de encuentros amistosos que, por el momento, no podrá disputar. Mañana sábado habría viajado a Pamplona para enfrentarse al CD Xota.

La medida también afectará a los dos clubs zaragozanos que militarán la temporada que viene en Primera División femenina: el Intersala Promesas y el Sala Zaragoza. Estos dos equipos, según los planes previos al comunicado de la LNFS, tenían pensado enfrentarse el 29 de agosto en el ciclo Mujer y Deporte que se celebrará en María de Huerva.

La LNFS afirma en el comunicado que "a falta de menos de un mes para el arranque de la Liga, la preocupación entre los dirigentes de los clubs sigue aumentando al verse ahora abocados a suspender su programación de partidos de pretemporada, tras recibir del organismo federativo una comunicación en la que indica no tener aprobados a día de hoy un protocolo para la vuelta a la competición y para estos partidos amistosos y, por tanto, denegando la autorización para la disputa de estos encuentros".

Algunos clubs de la competición ya habían denunciado hace unos días la ausencia de protocolos sanitarios y pruebas para asegurar que los jugadores no corren peligro ante la pandemia de coronavirus, según la LNFS, que recuerda que la Federación no ha comunicado el calendario de la Liga, lo cual "agrava más la planificación", afirma la entidad.

La LNFS y sus clubs asociados ya mostraron a finales de julio su desacuerdo con el calendario elaborado por el Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, en un escrito remitido a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en el que pidieron retrasar el inicio de la competición del 5 al 26 de septiembre para favorecer la vuelta a la competición de manera progresiva y más días de descanso entre un partido y otro, ya que, según afirman, en algunos casos los clubs afrontarían tres partidos en siete días.