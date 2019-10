«Sin huelga, nada cambiará»

La huelga de las futbolistas de la Primera Iberdrola es una realidad. El acto de conciliación entre la patronal y los sindicatos celebrado esta mañana en Madrid acabó sin acuerdo por lo que el máximo escalón del fútbol femenino español realizará un parón en la novena jornada de Liga del 16 y 17 de noviembre en señal de protesta. Una jornada de 35 horas semanales en cómputo semestral y un salario mínimo anual de 12.000 euros son algunas de las diversas peticiones de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). «Todos los motivos que llevan a esta decisión son muy relevantes pero los clubs no están de acuerdo con el tema de los salarios. Pedimos la parcialidad del 75% en un convenio colectivo y ellos no lo aceptan. Pedimos lo mínimo porque no podemos cotizar como es debido», señala la aragonesa Natalia Cebolla, que defiende la camiseta del EDF Logroño.

Llegar hasta el límite de hacer una huelga que paralice la Primera Iberdrola durante un fin de semana es una decisión que las jugadoras han meditado considerablemente y que fue respaldada por el 93%. «Quizás no se esperaban que fuésemos a actuar de esta forma pero pensamos que si no se hace huelga nada va a cambiar. Es lo que más visibilidad puede dar y también nos van a tomar más en serio», admite contundentemente la exjugadora del Stadium Casablanca.

La actitud de las futbolistas espera tener un efecto inmediato en los clubs, que hasta el momento se han mostrado muy cerrados a cambiar la hoja de ruta que han seguido hasta el momento. La mayor parte de las jugadoras firman cada temporada un contrato temporal que les vincula con el club en el que no tienen los derechos laborales mínimos como pueden ser las vacaciones o el paro. «Lo que necesitamos es que se apruebe el convenio colectivo para que todo quede regulado. Solo pedimos tener una situación laboral que tiene cualquier trabajador. Si queremos ser madres poder serlo tranquilamente», afirma la central sobre el seguro maternal de 600 euros que piden las jugadoras y el derecho a 31 días naturales de vacaciones.

Otra de las dudas que han surgido en los últimos días en el seno del sindicato y la patronal es el porqué las jugadoras se rebelan por sus derechos ante los clubs en el que quizás el fútbol femenino vive su mayor boom gracias al buen papel de la selección nacional en el Mundial de Francia. «Es el momento oportuno para la huelga porque no podemos seguir más tiempo esperando. Llevamos un año y medio pendientes de lo que suceda y ya es hora de que todo cambie».

Con las nuevas exigencias salariales de las futbolistas, los clubs que no dependen de un equipo masculino como es el caso del Logroño pasarían más apuros a la hora de cumplir su presupuesto de cada temporada. «Creo que no habría ningún problema. Los equipos sean grandes o pequeños reciben muchas ayudas que les permiten pagar el sueldo que les estamos pidiendo», afirma la zaragozana, que ve a la «Liga y a la Federación» como posibles vías de financiación para ayudar a cumplir estos nuevos requisitos presupuestarios. «Si de verdad no hay tanto dinero los clubs tienen que demostrarlo siendo más transparentes porque si no parece que se lo pueden permitir», destaca Natalia sobre la negativa de los clubs a la subida salarial.

Decisión controvertida

Por otra parte, Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubs Femeninos y vicepresidente del Zaragoza CFF, no comprende la decisión tomada por parte de las futbolistas. «Se quiere que la profesionalización llegue en los próximos años pero no se puede olvidar que por encima de la Primera Iberdrola están la ACB o la Segunda División masculina». Además, el aragonés entiende que esta subida salarial puede tener efectos negativos en los equipos más humildes. «Fuimos los primeros en apostar por el fútbol femenino mucho antes de la llegada de los sindicatos. No entendemos esa subida exponencial inasumible para muchos de los clubs», concluye.