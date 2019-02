La sorpresa de Linares

Esta mañana llega la gran fiesta del campo a través con la disputa en la localidad jienense de Linares de los Campeonatos de España de cross por clubs. Será un premio para la mayoría de los fondistas aragoneses como antesala del Nacional individual, cuyo escenario será Cáceres el 10 de marzo. Contarán con un equipo el Oroel, Running Zaragoza, Utebo, Intec Zoiti, Bantierra Calatayud, La Salle Teruel, Fraga, Jalón, Zurita, Tragamillas, GM Sabiñánigo, con dos el Zuera y con tres el Hinaco Monzón. La tradicional potencia amarilla del Alcampo Scorpio cuenta con seis conjuntos.

Pero el Zenit Twinner La Mafia ha sido la gran sorpresa. El club dirigido por Marcos López se ha desplazado nada menos que con siete escuadras, cuando hace dos en Gijón compitieron tan solo dos equipos. En Linares corren los sub-16 masculinos, los sub-18 masculinos y femeninos, los sub-20 chicos y chicas y los sub-23 en ambas categorías. El Zenit ha tomado el testigo a La Salle Teruel, que en sus tiempos gloriosos llegó a presentar tantas escuadras como el Zenit Twinner La Mafia.

Ayer partieron a las nueve de la mañana de la tienda situada en el barrio de La Bozada todos los atletas, con los atletas y familiares. En sus coches particulares les esperaban siete horas de trayecto hasta Rus, una localidad a 20 kilómetros de Linares. «Al final correrán 33 atletas. Ha sido una sorpresilla y es para estar contentos», afirma Marcos López, el responsable del club.

Hay algunos conjuntos que pueden brillar esta mañana en el cross. «Creo que los dos más completos son el promesa masculino y el júnior masculino. En este el número uno es Dani Osanz, junto a Diego Sebastián y Roberto Martín y en los júniors el mejor es Sergio Latorre, el chaval de La Almunia y Manu Fernández. Lo bueno es que los cuartos hombres son gente que anda y son equipos bastante compensados». En cuanto a las promesas, las cabezas de cartel son la duatleta Marta Pintanel y Lorena Sisamón. «Nos falla la tercera atleta puesto que se ha lesionado Lorena Plano», dice. Otras grandes estrellas son la plusmarquista nacional juvenil de mil Lorena Arnedillo y la júnior Raquel de Francisco.

El Zenit ronda las cien licencias. «El club se creó en el 2013. Vamos creciendo y la gente va creyendo en ti. Es un atractivo que los chavales se puedan clasificar para un Nacional». Sus entrenadores son Jesús Romero y David Hernández, que lleva la escuela junto a Saúl Villalba y Dani Puyo. «Los padres de los niños los lleva Fernando Gil, otros los lleva Pepe Mareca y algunos lo combinan con el triatlón». Da la impresión que el Zenit no tiene techo. «Esto no lo concibo como un negocio. Damos un servicio y los patrocinadores no nos presionan. Vamos a Linares con toda la ilusión del mundo y a que disfruten», concluye López.