La suerte está echada

La cuerda está a punto de romperse por el lugar por el que acostumbra cuando las crisis deportivas son de la naturaleza de la que atraviesa el Casademont Zaragoza, con un 2-6 en su balance de partidos en un mal inicio de Liga y un sinfín de señales preocupantes. Diego Ocampo se sentará este domingo por la mañana (12.30 horas, Movistar) en el banquillo en el partido que finalmente se jugará en la pista del Andorra, toda vez que los resultados de las PCR realizados a la plantilla del Morabanc hayan dado negativo tras el positivo de Ibon Navarro, su técnico.

Ocampo dirigirá a su equipo con los pies más fuera que dentro, pero tendrá una última oportunidad por las apreturas del calendario. Su equipo viene de encajar una derrota deshonrosa contra el Unicaja en el Príncipe Felipe (63-92), compendio de todos los males: desconexión total en la segunda parte, falta de sintonía entre los jugadores y el entrenador, impotencia táctica, desidia defensiva, debilidad mental y una facilidad pasmosa para dejarse ir y desaparecer de los partidos.

Todos los caminos conducen a Roma. Pero Ocampo todavía estará en el banquillo contra el Andorra, donde se agarrará a un clavo ardiendo para tratar de darle la vuelta a su compleja situación profesional y, por supuesto, también a la de su equipo, en clara trayectoria descendente. Todo hacía presagiar que con una plantilla con apenas cambios con respecto a la de la pasada campaña, con la que acabó tercero en la Liga regular y encandiló a sus seguidores con grandes actuaciones, en la actual esa continuidad le iba a dar un plus pero una cosa es la teoría y otra bien diferente la práctica. El Casademont construyó el grupo al gusto de Porfirio Fisac, que en el último momento dio la espantada. Ocampo no le ha encontrado el punto en ningún momento, solo quizás en la pretemporada.

UNA SOMBRA / El equipo aragonés no es ni sombra de un grupo de jugadores que lo hacía casi todo bien y que contaba con una moral de hierro, inasequible al desaliento y que prácticamente jugaba de memoria. Todo ha desaparecido de un plumazo y casi los mismos jugadores que la pasada temporada daban muestras de su calidad jornada tras jornada se han convertido en un grupo perdedor, sin alma y con una moral que no aguanta ni el primer golpe. El partido del Unicaja es la última muestra. El derrumbamiento en la pista del Valencia durante el último cuarto después de tres magníficos, el anterior.

Es verdad que las bajas de Javier Justiz, Rasheed Sulaimon y Vit Krejci le están pasando factura pero lo que más preocupa es el aspecto anímico. De ser un equipo que no se rendía nunca ha pasado a bajar los brazos en cuanto la situación se tuerce mínimamente. Además, Ocampo tampoco ha conseguido que eso no suceda. Más bien lo contrario. Su última rueda de prensa, en la que avisó a sus jugadores de que el que se rindiera no contaría, pareció la última bala perdida que disparó el entrenador gallego para tratar de provocar una catarsis colectiva.

El objetivo inicial, entrar en la Copa, parece ya descartado salvo reacción milagrosa y sería más conveniente que la plantilla se centrase en intentar alejarse de la zona de descenso. Por ello, volver a recuperar buenas sensaciones y lograr una victoria en el Principado ayudaría a tomar aire a un grupo muy necesitado de refuerzo moral. El Andorra no contará con la dirección de su técnico, Ibon Navarro, con coronavirus.