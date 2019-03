Los talentos aragoneses quieren superarse en Glasgow

Son un trío de lujo para el atletismo aragonés. Cristina Espejo, Salma Paralluelo y Dani Ambrós debutan en un gran certamen de carácter internacional de atletismo. Es el Campeonato de Europa absoluto bajo techo que se inicia esta mañana en Glasgow. Paralluelo debuta en las series de 400 lisos a partir de las 13.00 horas, mientras que Cristina Espejo corre la final directa de los 3.000 lisos a partir de las 21.40 horas. Por su parte, Ambrós corre las eliminatorias de los 60 metros lisos a las 11.13 de mañana.

Para Ambrós, Paralluelo y Espejo acudir a la gran cita invernal del atletismo de bolsillo ya es un premio. Ellos han cumplido de sobra en su temporada. Sin apenas experiencia internacional sobre el tartán, sus objetivos serán aprender y estar en sus marcas. Para todos ellos los puestos de finalistas están muy lejanos. Ambrós tiene con 6.69 la marca 17ª entre 48 competidores, mientras que solo cinco atletas tienen peor marca que Paralluelo en los 400. La atleta de Alcampo Scorpio corrió en Antequera en 53.83. Para ambos sería un triunfo mejorar su marca personal y pasar una ronda. Lo mismo puede pensar Cristina Espejo, que firmaría con batir la plusmarca aragonesa de Luisa Larraga con 8.59 y estar lo más cerca posible del puesto de finalista en un 3.000 de alto nivel.

«Llego en un muy buen estado de forma a Escocia. Después del Nacional de Antequera tenía una semana de carga. He salvado todos los entrenamientos y el fin de semana me entrené muy bien», explica Cristina Espejo. Su entrenamiento más específico del invierno fue el sábado pasado. «Eran tres 500 y tres miles y recuperaba un minutos y acabé con dos 250 metros. No me puse clavos y llevaba zapatillas rápidas», explica Espejo.

LOS OBJETIVOS / Hubiera preferido disputar semifinales en los 3.000 metros. «Así se podría haber limpiado la carrera. Vamos a tomar la salida 22 atletas en una pista cubierta. Esto lo veo peligroso y moverte en un carrera de este tipo lo veo muy complicado. No tengo fuerza, soy muy pequeñita y encima se sale en curva. El objetivo es hacer marca personal y bajar de los nueve minutos».

Lo que tiene claro es que se va a correr desde el principio. «Puedo hacer marca personal si me sé colocar y no corro por la calle tres un kilómetro entero». La mejor marca la tiene la alemana Klosterhalfen con 8.32.47. «Pero Laura Muir puede ganar al esprint porque ha hecho un 800 en 2.00. Se saldrá muy rápido y se pasará el primer mil a 2.50. Espero que la gente muera y yo recoger cadáveres».

Salma Celeste Paralluelo llega a Escocia sin presión y con todos los deberes hechos. Tras Escocia disputará otro nuevo certamen sobre el tartán, el último del invierno, los Campeonatos de España juveniles bajo techo en Valencia. «Me voy a perder cuatro partidos con el Zaragoza CFF. Se me hace un poco duro estar tanto tiempo sin jugar un partido de fútbol. Pero es lo que toca y prefiero ir al Campeonato de Europa. Pero tengo un poco de ganas de volver a jugar un partido de fútbol», indica la zaragozana.

Paralluelo estuvo desde el pasado viernes concentrada en Valencia con el relevo nacional masculino y la vallista Caridad Jerez. «Tengo muy buenas sensaciones y espero hacerlo mejor que en Antequera. Pero si no lo consigo, lo entendería». En Glasgow estará arropada por Félix Laguna, su entrenador, y toda su familia. La aragonesa es realista. «Tengo una de las peores marcas de las participantes. Ahora firmo con mejorar mi marca porque pasar ronda será muy complicado. Es mi primer campeonato internacional y vengo a disfrutarlo». La mejor marca de todas las participantes la tiene la polaca Iga Baumgart-Witan con 51.91 este año. Junto a Paralluelo correrán por España Laura Buena y Aauri Lorena Bokesa. «Si hacen una buena carrera pueden pasar a semifinales. Son chicas con mucha experiencia internacional, muy maduras y saben llevar muy bien los campeonatos internacionales», indica.

Dani Ambrós disputa su primera competición internacional absoluta. El promesa llega a Escocia con una marca de 6.73 en los 60 lisos con la que podría meter la cabeza en las semifinales que se disputan mañana a las 19.20. «No esperaba hacer este invierno y estoy contento. Estaba mejor en el Nacional absoluto, pero llego bastante bien a Escocia. Espero hacer mejor marca personal y pasar alguna ronda. Voy a por ello, aunque no viene Esther Lahoz. Voy mejor con ella». El atleta de Alcampo Scorpio tiene la táctica clara. «Quiero hacer como en Antequera. Empujar abajo en la salida, pegarme al culo del que vaya primero y acelerar en los metros finales». Competirá con Sergio López, Aitor Same y Arnau Monne. La mejor marca la tiene el alemán Kevin Kranz con 6.56.