Un tándem irrepetible

Salma Paralluelo se ha convertido con tan solo 15 años en una estrella mediática. Ya ha sido tres veces internacional absoluta, es la figura del cartel anunciador del Mitin de Madrid que se disputa el domingo y será portada de la revista Runners de septiembre. No le sorprende nada a Félix Laguna, su entrenador. «Tiene un poder mediático enorme. En el Mitin de Huelva la chiquillería fue a pedirle autógrafos y eso que estaba junto a ella Ana Peleteiro», indica el técnico del Alcampo Scorpio.

Laguna ya barruntaba todo esto cuando la velocista llegó al Scorpio hace dos años tras formarse en el San José. «Es una máquina perfecta y nació para correr. Aunque le falta mucho todavía», explica el técnico, que se inició en el atletismo a los 12 años en el colegio Agustinos de Zaragoza. Después pasó al Real Zaragoza entrenando con Enrique Lope.

Hasta que pasó al Scorpio poco después de su fundación. «Me llevaba Pedro Pablo Fernández, que también entrenaba a Valvanera Guridi y Esther Lahoz». Laguna fue un especialista en los 400 lisos y los 400 vallas y llegó a ser bronce del Nacional júnior. Pero donde más huella ha dejado ha sido como entrenador. «Llevo 37 años como técnico. Trabajaba en el colegio Doctor Azúa y de allí saqué a Abraham Medalón entre otros». Laguna sigue trabajando en el centro del barrio de La Romareda como monitor de comedor y profesor de Educación Física. Una de sus grandes especialidades es el salto con pértiga. Ahora sus hijos Alejandro e Isabel siguen la estela de su progenitor y son dos destacados pertiguistas del Scorpio. Personaje efusivo y sincero, en su recta final como técnico reconoce que «ahora estoy en una etapa de repacacitación», dice.

FORJADOR DE PROMESAS

Laguna ha llevado a grandes promesas del atletismo aragonés. «Ya he perdido la cuenta, pero habré tenido 120 medallas nacionales, más de 70 campeones de España y 28 internacionales». Ahora se ha unido a la historia viva del Scorpio Salma Paralluelo. Laguna nunca ha visto nada similar. «Bate los récords de gente con 20 años, pero no es una chica entrenada. Ha hecho 57.43 en su tercera prueba de 400 vallas sin entrenar lo que hacíamos nosotros de jovenes», explica Laguna, que indica que «como no podemos entrenar, utilizamos la competición para que se ponga en forma», indica.

Este año Salma Paralluelo ha competido en nueve pruebas de 400 vallas, muy exigente y duro para una niña. «Para mi Salma ha hecho muchos 400 y 400 vallas al aire libre. Por mi, después de la FOJE de Bakú tendría que haber descansado. Pero los chicos lo quieren todo y eso que la he frenado. Pero es la mejor atleta absoluta de España y cómo le vas a decir a la selección que no al jugarse el descenso en Polonia».

A Paralluelo le restan en su calendario un 400 lisos este domingo en Madrid y otros dos 400 vallas en el Nacional absoluto de La Nucia, donde es favorita para ganar el oro. «Después no creo que vaya al Mundial de Doha en 400 vallas porque no tiene marca. Pero si la llaman para el relevo iría. No sería una paliza para Salma», reconoce el aragonés.