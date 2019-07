El Tarazona descarta entrar en la subasta económica por la plaza del Reus

El Tarazona no acudirá a la subasta que ha abierto la Federación Española de Fútbol para adjudicar la plaza del Reus en el grupo tercero de Segunda B, después de que el club catalán fuera expulsado de la competición como consecuencia de los graves problemas económicos que atraviesa. El Reus primero bajó administrativamente de Segunda A a Segunda B durante la última temporada disputada y ahora tampoco ha recibido licencia para participar en la categoría de bronce por no poder asumir los avales pertinentes.

El Tarazona, como ya ha informado este diario, ha elegido única y exclusivamente la vía de los méritos deportivos, por lo que no rivalizará con nadie que ponga dinero por lograr la plaza que deja el Reus. Otra cosa es que nadie termine pujando oficialmente, lo que abriría una puerta a la esperanza que ahora ni siquiera está entreabierta. "No es que seamos pesimistas. Simplemente tenemos las ideas claras. Hemos pedido la plaza alegando méritos deportivos. Creemos que somos los que más la merecemos. Si los criterios son otros y se trata de poner dinero, no tenemos nada que hacer". Son palabras de Aniceto Navarro, presidente del Tarazona, que ha fiado todas sus ilusiones a la tarjeta de presentación del equipo: campeón de Liga en el grupo XVII de Tercera División con 80 puntos y ronda final del playoff de ascenso, en la que sumó otros 5 puntos más. Finalmente, el Tarazona cayó eliminado ante el Alavés B en el último partido."Somos los que más méritos hemos hecho de todos los que no hemos logrado el ascenso", repite Navarro.

De momento, la situación es esta. La RFEF tiene la plaza en subasta hasta el viernes. La cantidad de salida es de 452.022 euros (la cifra ha sido determinada en función de las deudas contraídas por el Reus con la federación y la media de las deudas de los clubes de esa misma categoría). El club que deposite esa cantidad tendrá plaza asegurada en el grupo tercero de la Segunda B la próxima temporada. En el supuesto de no haber puja, se abriría un nuevo plazo de 48 horas. En este caso, la cantidad mínima sería de 226.011 euros. Si así tampoco, se bajaría otro 50%: 113.005 euros. A partir de ahí, si tampoco se presentara nadie es cuando se abren las opciones del Tarazona, que trataría de hacer valer sus méritos deportivos (la suma de los puntos obtenidos durante la temporada y en el playoff).

En las últimas horas, Zamora, Alcobendas y Mallorca, que habría pensado en la plaza para su equipo filial, han sonado como los más interesados, aunque ninguno de ellos ha dado por el momento un paso al frente. El Hospitalet, que quedó segundo en su grupo, aspira a pelear por la licencia a través de los méritos deportivos y con el argumento añadido de que sea un equipo catalán quien sustituya a otro equipo catalán.