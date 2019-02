Tebas juzga la Supercopa de Rubiales como "una nueva ocurrencia"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró que la propuesta de Luis Rubiales, máximo dirigente de la RFEF, para crear una nueva Supercopa, con cuatro equipos y fuera de España, "es una nueva ocurrencia, que se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas".

Tebas aseguró este martes que no hubo "ni un solo comentario sobre este tema en las reuniones del convenio de coordinación de la RFEF, que ha habido muchas", así como que Rubiales no le pidió "personalmente ninguna reunión, no es cierto".

El dirigente de LaLiga señaló que el anuncio hecho por Rubiales en un desayuno informativo de Europa Press "desde luego afecta a la competición de LaLiga (fechas, calendarios, clubes participantes, etc.)".

Tebas lamentó que el mandatario de la RFEF no se centrara en el fútbol no profesional, "el que realmente le corresponde", al que consideró que lo "tiene abandonado".

"Eso sí, abrazos y subvenciones a federaciones territoriales o sindicatos, con criterios que sí son clientelares, porque las territoriales y jugadores sí que eligen al presidente de la RFEF, mientras que, que yo sepa, hasta hoy, ni la Asociación de Cubes de Fútbol Femenino, ni Proliga, ni el resto de Federaciones deportivas eligen al presidente de LaLiga", apuntó el presidente de LaLiga tras conocerse el nuevo formato de la Supercopa.