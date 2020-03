El tercer mosquetero

Las grandes estrellas del Campeonato de España de campo a través serán Toni Abadía y Carlos Mayo. Ellos se llevarán toda la presión. Pero hay un tercer corredor que brillará con toda seguridad en el Parque Lineal de Plaza. Es el oscense Pol Oriach, uno de los grandes favoritos para llevarse el Nacional sub-20. El atleta preparado por Fernando García quiere reeditar el título escolar logrado el año pasado. Oriach llega en gran forma tras llevarse el oro en el encuentro internacional sub-20 donde ganó en Minsk los 2.000 obstáculos. «La temporada está siendo bastante buena. He conseguido ir al Europeo de cross y mejorar mucho en cuanto a entrenamientos. Lo de Minsk no era una carrera que estuviera dentro de mis objetivos de la temporada y me lo tomé más como una experiencia que como un objetivo. Llegué sin presión y no quería que me perjudicara para el Nacional de cross», afirma el atleta de Albelda.

Tiene claros sus objetivos en Zaragoza. «Quiero tener buenas sensaciones como en los entrenamientos. Y me encantaría revalidar mi título y disfrutarlo con todo el público aragonés. No tengo presión y es más ilusión por tener el apoyo de los aragoneses». El oscense llega en el mejor momento del invierno. «Llego muy bien de forma y tengo muchas ganas que se vea reflejado el domingo». El atleta del Hinaco Monzón conoce el circuito de Plaza. «Un día que estaba en Zaragoza me pasé para ver el Parque Lineal. Puede ser una carrera muy rápida ya que el circuito está preparado para ello. Pero está muy expuesto y en un día de cierzo se puede hacer muy duro», indica.

Sobre sus rivales más difíciles para ganar el título, señala que «hay varios corredores con los que me estoy peleando durante toda la temporada. Son los componentes de la selección española de Europeo de cross, también Medhi el Nabaoui que, aunque no luche por las medallas al no tener todavía la nacionalidad española, estará luchando por el primer puesto. Además habrá otros que han competido bien en las carreras previas», dice.

No sabe todavía qué táctica seguirá el domingo. «No tengo nada en mente. Saldré en el grupo delantero seguro y, según mis sensaciones y lo que el resto de atletas decidan hacer, se verá. Estoy bien para cualquier tipo de carrera», explica. Muy lejos quedan sus compromisos estivales. Lo primero es cerrar el invierno en Zaragoza. «Este verano quiero mejorar mis marcas en todas las pruebas que vaya a correr. Yo creo que estoy consiguiendo una mejoría en muchos aspectos que podré transferir en la pista. Pero lo prioritario será el Nacional sub-20 y el Mundial en Kenia», reconoce.

El equipo aragonés sub-20 estará liderado por Pol Oriach y lo completarán Pablo Arguiday, José Antonio Martínez, Miguel Carcas, Javier Martínez, Juan Moura y Adrián Lacueva. En principio, un buen objetivo de Aragón será entrar entre los ocho primeros equipos de la clasificación. «Es un conjunto bastante competente que espero que tengamos un gran día y podamos disfrutar de correr en casa», indica el altoragonés.

Pol Oriach se inició en el atletismo a la estela de su padre Carlos en la localidad literana de Albelda. Fondista completo, compite tan bien en pista como en ruta y campo a través y su especialidad son los obstáculos. Forma parte de una irrepetible generación júnior en Aragón en la que también están sus paisanos Laura Pintiel, Mario Revenga, Pablo Delgado y los zaragozanos Natalia Sainz, Mireya Arnedillo, Salma Paralluelo o Iván Martín. Todos podrán mostrar su calidad en los Nacionales sub-20 que se disputarán en Monzón este verano.