La Tercera aragonesa quiere parar ya

La Tercera división aragonesa se suspenderá desde ya si la Federación Española de Fútbol da su consentimiento a la solicitud realizada por la aragonesa. A pesar de que hasta el lunes no entra en vigor el nivel tres de alerta, que impone la suspensión de toda actividad deportiva no profesional, tanto la federación aragonesa como los propios clubs acordaron, en una reunión telemática mantenida ayer, pedir que la categoría quede paralizada desde ya y, por consiguiente, no celebrar la jornada del próximo fin de semana.

Ahora será la federación española la que decida si acepta la petición de Aragón o, por el contrario, obliga a que se jueguen los partidos programados antes de que la suspensión de la categoría hasta nueva orden. En todo caso, tanto la aragonesa como los clubs, que advierten del elevado riesgo que supondría jugar y de la ruina económica que provoca la ausencia de público, son optimistas y confían en que desde Madrid se acepte la solicitud.