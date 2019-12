El tiburón huele el gol

El tiburón, como se le conoce coloquialmente, está oliendo la sangre. El delantero oscense Toni Gabarre está viviendo una temporada de ensueño en el Atlético Baleares y no le faltan motivos, ya que es el máximo goleador de todos los grupos de Segunda B (80 equipos, casi nada) con once dianas junto a Joselu, del Racing de Ferrol. Está en un momento muy dulce, marcando goles y guiando a su equipo hacia ese ansiado ascenso a Segunda que se le ha resistido en los últimos años. De momento el conjunto balear está líder y gran parte de la culpa la tiene el killer altoaragonés.

Es sencillo poner en relieve la relevancia que tiene Gabarre en el conjunto mallorquín. En números, el punta oscense estuvo marcando ocho jornadas seguidas, incluido un doblete. Además, es un valor seguro, porque si ve puerta, el Atlético Baleares siempre gana. Pero hay mucho más, porque es un futbolista potente, intimidante, una amenaza constante del área y un ariete que condiciona a los rivales.

«A nivel personal estoy teniendo ocasiones, metiendo goles y ayudando al equipo, así que estoy muy feliz», asegura el delantero, que también reconoce que lleva «más tantos de los que me esperaba» a estas alturas. Eso sí, no se olvida de que el buen trabajo del equipo le permite anotar: «He tenido ocasiones para meter las que he metido, e incluso más, y eso quiere decir que generamos mucho», resalta.

Punto de inflexión

Ahora, a sus 29 años, se encuentra en un momento de plenitud a todos los niveles, lo que le está permitiendo exprimir todo su fútbol. Salió del juvenil del Huesca y desde entonces ha ido paso a paso, peldaño a peldaño. Es un currante del fútbol. En el Barbastro ya dejó entrever la explosión que vendría en el Almudévar, con decenas de goles, lo que le llevó a estrenarse en el Zaragoza B en Segunda B y desde entonces ha vivido un periplo que le ha llevado al Alcoyano, Ebro y Llagostera, que fue un punto de inflexión.

«Fui ahí con unas expectativas de hacer un buen año, pero me di un batacazo porque no estaba a gusto a nivel personal. Fue volver al Tudelano y vivir en Zaragoza, con mi gente, y se notó que era más feliz fuera del campo. Eso siempre se ve reflejado en el terreno de juego», cuenta. En el cuadro navarro el año pasado volvió a dejar muescas de su calidad. Concretamente 15, su total de goles en la campaña. «En Tudela había buenos jugadores y un buen equipo. Confiaron mucho en mí y me buscaban, me daban pases de gol. Cuando empiezas a conseguir goles te sientes mejor, con más confianza, y al final juegas mejor. Creo que esa es la clave, estar contento en el sitio en el que estés, tener gente que te dé buenos balones y poseer esa pizca de suerte para marcar», afirma.

Aparte del plano personal, para Toni Gabarre hay dos motivos que también le han ayudado a su incremento goleador en el último año y medio. «He mejorado físicamente con el paso de los años, con más potencia en el tren superior e inferior. Creo que la acumulación de minutos te da experiencia para moverte mejor en el área y fuera de ella y jugar tranquilo, estar a gusto y no tener presiones. Me he tomado el fútbol con más calma», destaca.

Su caso, en cierto modo, recuerda al de Enric Gallego en el sentido de ser un jugador en su mejor de forma en plena madurez futbolística. El catalán logró debutar en Segunda y meses después estaba en Primera y, aunque Gabarre mantiene los pies en el suelo, no oculta su deseo de jugar en el fútbol profesional, en seguir los pasos del actual delantero del Getafe: «Obviamente, si no tuviera esa ilusión no jugaría a fútbol. Tendría que meter muchos goles, pero soy ambicioso y competitivo. Quiero llegar lo más alto que pueda», subraya.

Eso sí de momento, su cabeza está únicamente en el Atlético Baleares, a pesar de los cantos de sirena que pueda haber por su gran rendimiento. Reconoce que «ni mi representante me ha dicho nada ni ha llegado ningún equipo para ofrecerme nada para este mercado ni más adelante», pero sí que se siente halagado «porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien». De todos modos, insiste en que está «con la ilusión de ascender y con el proyecto y no estoy pensando en ningún otro equipo», concluye el tiburón del gol.