Tiempo para los valientes

No hay etapas plácidas para el Huesca en su Vuelta a Primera. Todo son puertos de categoría especial y cuando piensa que empieza lo fácil realmente afronta ese falso llano traicionero. Viene de dejarse las piernas en escabeche en las peores rampas de LaLiga, saliendo escaldado de su 'Tour Real', cayendo penúltimo al pelotón de los torpes tras verse con pulmones y el malliot limpito para intentar alguna escapada en mitad de la pomada. Ahora, cuando parecía que picaba descenso, llega el Eibar este sábado a El Alcoraz (14.00 horas. Movistar LaLiga) y con él la necesidad imperiosa de atrapar esa primera victoria escurridiza para no quedarse a cola y, sobre todo, para que su director, Míchel, no vea peligrar un cargo ya en entredicho.

Es la última cita antes de un parón liguero de quince días, de otro viaje aparentemente menos exigente a Pamplona. Este punto y aparte con una alegría permitiría tomar aire, recuperar efectivos (Okazaki), sumar en conexión y dar un voto de confianza al entrenador del último ascenso. La derrota u otras tablas en la ya madura novena jornada habilitaría la acción de movimiento para sacar de la cola del paro a Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, el hacedor del primer sueño, un deseo dentro de la entidad como sustituto a Míchel.

Movimiento que se intuye porque las buenas sensaciones se han ido esfumando. Porque las derrotas ante la Real Sociedad y el Real Madrid no son ilógicas. Ni las goleadas, aunque escuezan. Pero en estas dos semanas sin pisar El Alcoraz, el Huesca ha ido deshaciendo esa versión de empate insuficiente para su juego con pinta de más. Se ha vuelto frágil atrás. Ha pasado de ser una eficiente defensa a ser la peor de toda la clase (14 agujeros). Y, peor, vulnerable arriba, en el tarro, incontrolando las emociones en los minutos delicados. Ahora es el tiempo de los valientes, de los bravos que no reblen, que no tiemblen si la cosa no va como se quiere, ni flojeen si todo va viento en popa. La victoria y Míchel penden de esa gallardía.

La semana ha traído buenas noticias en una negativa. El del test de Mikel Rico. Tres partidos sin jugar por su positivo en coronavirus han apartado a su líder de sus compañeros. Su retorno puede ser más válido en mentalidad que en tacticismo, paliada en los últimos partidos la sequía goleadora. Seguirá en barbecho Shinji Okazaki, con problemas musculares sin resolver desde hace un mes. El lateral Pedro López sí podría ser alineado tras recuperarse.



Los cuatro cambios (Luisinho, Nwakali, Sergio Gómez y Ontiveros) que realizó Míchel en el Alfredo di Stéfano no se repetirán. Aquellos estuvieron a media distancia entre las rotaciones por oxígeno y la oportunidad a los reemplazos. En una final, como ha calificado el entrenador el partido, deben alinearse los mejores. Y ahí no se atisban muchos experimentos, pese a que podría haber alguna novedad entre comillas con el inserción de Rico como enganche y alguna variante para completar las bandas y la mediapunta entre Sandro, Borja García, Ontiveros o Sergio Gómez. Dos de los cuatro entrarán en el once.

La previsión de lluvia eleva la épica de una tarde sin público y con referentes hacia el entusiasmo. El Eibar es el único equipo de Primera que no puntuó con el Huesca hace dos temporadas. En Ipurua fue esa primeriza victoria (1-2) que ahora ansía repetir en aquel verano de inocencia del 2018. Los vascos caerían luego en El Alcoraz (2-0). A la tercera no debería mediar la decisiva, al menos para los de José Luis Mendilibar.

Del Eibar puede hacer una radiografía exacta hasta el futbolero menos avezado. Su estilo es cabezonería pura. Cuadro rocoso, de presión arriba y juego lineal, con mucho centro desde banda y fructífero en el juego a balón parado. Las bajas de Coke y Recio no restan potencial a un grupo siempre competitivo por encima de sus individualidades. Kike García sigue siendo la referencia de gol (3). Son decimoquintos pero esconden un colmillo afilado: sus dos victorias son sus últimos dos viajes a Valladolid (1-2) y Sevilla (0-1).

Alineaciones probables

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Borja García, Mikel Rico; Rafa Mir, Sandro y Ferreiro.

Eibar: Dimitrovic, Arbilla, Oliveira, Burgos, Kevin Rodrigues; Pozo, Expósito, Sergio Álvarez, Inui, Bryan Gil y Kike García.

Arbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 14.00