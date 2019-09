La tierra de las maravillas

A Aragón tan solo le falta el mar. Pese a este pequeño pero, es una tierra de maravillas. Glaciares, lagos, bosques, desiertos, ríos, paredes inexpugnables, cascadas, lagos, tresmiles de leyenda... La catalana Marta Montmany lleva doce años viviendo en Boltaña, en las puertas de una comarca tan salvaje como el Sobrarbe, y se quedó prendada de los paisajes aragoneses. En su amplia producción literaria ha plasmado los encantos de la naturaleza aragonesa.

Su última obra la editó la primavera pasada. Se titula Rincones que te sorprenderán. Esta incluído en la colección de Aragón y lo ha publicado la editorial SUA. Es un compendio de 32 paisajes únicos, curiosos o extraordinarios para la autora catalana y que están repartidos entre las tres provincias.

Para Montmany ha sido complicado elegir 32 lugares en una región con tantos encantos. «Ha sido muy difícil porque daría para una enciclopedia de cada una de las provincias. He seguido un criterio geográfico y he repartido las tres provincias de forma más o menos equitativa. He buscado rutas bien señalizadas para que nadie se perdiera y he descartado las rutas populares. Por ejemplo, el camino a la Cola de Caballo de Ordesa o el Ibón de la Basa de la Mora ya tienen suficiente publicidad, aunque no por eso dejan de ser menos bonitos. He buscado sitios no tan conocidos», indica.

Las excursiones no son muy largas y duran media jornada. «Hay alguna ruta que si no tienes dos vehículos y es lineal, te puede ocupar más de media jornada». También ha contado la autora con algunas sugerencias para incluir los parajes. «Hay un poco de todo. Al hacer otros libros vas conociendo el territorio y las gentes de los sitios te recomiendan lugares muy bonitos y te facilita el trabajo de búsqueda. Me muevo más por Huesca y de Zaragoza o Teruel no sé tanto», afirma la catalana.

Montmany se ha pateado las 32 rutas. «Nunca escribo una letra de algo que no haya pisado y las he hecho de principio a fin. Es una responsabilidad llevar a la gente al monte y las cosas tienen que estar bien explicadas». Sobre Zaragoza explica que «cuenta con lugares que comparte con Huesca y Monegros impresionantes. Zaragoza es la provincia más desconocida y tiene sitios más duros que recorrer porque los Monegros tienen una climatología muy severa. Pero es cierto que Huesca y Teruel dan mucho juego y por eso este libro se queda corto. Con él doy un aperitivo», afirma Montmany.

Variedad

También ha seguido en su criterio de selección lugares variados. «He buscado ecosistemas distintos entre sí. Ese es el gran valor de la naturaleza de Aragón. Puedes estar en un ibón y al día siguiente en la estepa. Por ejemplo, en la Rambla de Barrachina de Teruel parece que te van a salir los indios o la Sierra de Armantes en Calatayud, con unas formaciones de arcilla tan bonitas», apunta. Es una guía muy práctica con fotos a color, una explicación del lugar y la ruta y un mapa. «Hay rutas para todos y se puede ir con niños de tres a quince años», dice.

Montmany recomienda una ruta de cada una de las tres provincias. «Es complicado porque es como decirle a un niño si prefiere a papá o a mamá. Cada ruta es especial y tiene lo suyo». De Huesca la gusta la ruta del chorro y la Fuente de Fornos, cerca de Lafortunada. «En cada época del año te la encuentras de una forma distinta, es la naturaleza en estado puro y sale el agua del interior de la tierra. En otoño probablemente no salga agua del chorro», dice.

De Zaragoza se queda con la Sierra de Armantes. «Son unos castillos de arcilla y yeso esculpidos por los agentes meteorológicos. Te lo encuentras de golpe y son espectaculares». Y finaliza con Teruel. «Me cuesta elegir. Pero me voy al Maestrazgo y recomiendo el mirador y el estrecho de Valloré. Se ve este a vista de pájaro el estrecho y al bajar vas al interior por un camino fluvial. Es un conjunto muy armonioso».