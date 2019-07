«Tomé la decisión de continuar y no me han dejado»

Después de trece temporadas vistiendo la camiseta del Fútbol Emotion Zaragoza –en tres etapas diferentes– Nano Modrego no seguirá la próxima campaña en la entidad aragonesa después de que el club no le renovase el contrato. «Es una pena marcharme de esta forma porque a mí me hubiera gustado retirarme en el Sala 10 pero esto no va a ser posible. Ahora solo puedo mirar hacia el futuro», afirma Nano, que apunta hacia la figura de Arturo Santamaría como principal motivo de su salida.

Durante el transcurso de una temporada algo complicada, Modrego, que ya ha cumplido los 38 años, mantuvo una reunión con José Ramón Moreno, presidente del club, en la que acordaron la renovación del contrato. «El presidente me ofreció la opción de que decidiese incluso la duración de mi contrato. Sin embargo, sabía que tenía complicado jugar ya que el entrenador iba a apostar por la gente más joven», señala el zaragozano.

Tras mantener esta reunión, Nano se tomó un tiempo para meditar sobre su futuro deportivo en la entidad aragonesa. «Cuando fui a comunicarle a la directiva mi decisión de renovar durante una temporada más me dijeron que la situación había cambiado y que Arturo no había aceptado la renovación y que no contaba conmigo en su proyecto deportivo». Esta decisión fue un «palo bastante gordo» para Modrego que no se esperaba esa respuesta de Santamaría. «Es algo complicado. Tomé la decisión de continuar un año más y no me han dejado ni siquiera intentar ganarme un puesto», admite.

Conociendo ya que no contaba para el entrenador, Nano decidió telefonear a su representante, el mismo que el de Arturo, para explicarle detalladamente todo lo que estaba sucediendo. Esta conversación desencadenó en una reunión personal entre Arturo y Nano en la que el míster intentó explicarle al pívot los motivos por los que no iba a formar parte del equipo la próxima temporada. A pesar de esta decisión, Nano admite que se trata de un tema solamente deportivo y que siempre ha mantenido una buena relación con el exguardameta en el vestuario. «Siempre ha habido una relación cordial entre nosotros», apunta.

El pívot reconoce que el entrenador tiene «todo el derecho del mundo» en contar o no con un jugador pero lo que realmente han «fallado» han sido «las formas» en comunicarle la decisión. Tal y como escribió en su carta de despedida en las redes sociales, el zaragozano agradeció el trato por parte del club. «Me he ido enterando de todo gracias al club. Todas las reuniones las tuve con ellos excepto otra llamada a Arturo el día después de su presentación en la que le pregunté acerca de que si tenía hueco en el equipo si se producían bajas».

UN REFERENTE // El adiós de Nano Modrego al Fútbol Emotion Zaragoza es la despedida de uno de los máximos goleadores de la historia del club. El aragonés ha conseguido perforar la portería contraria en 450 ocasiones y ha sido uno de los jugadores con más trayectoria en la entidad. «He intentado jugar lo mejor que he sabido durante todos estos años aunque a veces ha salido mejor y otras peor. Simplemente he dado el máximo de mí y con humildad he intentado dar el mejor ejemplo posible a la gente, sobre todo a los niños», explica Modrego.

Todavía con la voluntad de seguir jugando, el pívot se resiste a colgar las botas aunque quiere centrarse en su carrera profesional fuera de las pistas. «Ahora lo que quiero es centrarme en la docencia y asegurarme el futuro en este aspecto. Necesito unos días para darle vueltas a la cabeza sobre si seguir jugando o no porque no me planteo salir al extranjero sino que quiero seguir trabajando en el colegio Romareda», destaca Nano que podría recalar en el Colo Colo, que jugará nuevamente en Segunda División.