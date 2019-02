Toni Abadía se rompe y renuncia al Campeonato de Europa

La mala suerte se cebó de nuevo con Toni Abadía. El atleta preparado por José Luis Mareca se ha visto obligado a renunciar a los Campeonatos de Europa bajo techo que se disputan la semana que viene en Glasgow. El atleta del Nike tenía previsto disputar los 3.000 lisos, donde era uno de los atletas que aspiraba a llevarse metal. Pero ayer se volvió a romper en la misma pierna izquierda donde sufrió la lesión en el pasado Memorial Alós.

«Estaba realizando un entrenamiento específico junto a mi compañero Walid Zbiba. Era una pirámide desde los 100 metros y hasta los 800 y después volvía a bajar la distancia a 100. Ha sido al final del entreno, al correr la serie de 200, cuando he notado como un tiro o una pedrada», explicó triste el atleta del Nike.

La anterior lesión la tuvo en el semitendinoso. «Ahora ha sido en un sitio diferente, más abajo, en la parte posterior de la rodilla. Es una pena puesto que estaba muy bien, con mucha confianza y había bajado de peso», explica el fondista aragonés.

Abadía entona un mea culpa. «He forzado mucho la máquina y asumo mi responsabilidad. No sé hacer las cosas a medias y eso pasa factura. Pero ha sido una cosa que me ha pasado entrenando y no jugando a los bolos. No se puede llegar a todo, a la pista cubierta y al cross», explica el atleta aragonés.

El martes pasará revisión médica en la residencia Blume de Madrid. «Marzo está a la vuelta de la esquina y soy pesimista con respecto al Campeonato de España de cross que se celebra en Cáceres el 10 de marzo. Es posible que regrese en abril para el Nacional de 10K en Burjassot».