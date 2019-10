El Tottenham de Pochetino se hunde sin remedio

Terrible semana para el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino, que sigue en caída libre. Perdió con estrépito este sábado ante el Brighton (3-0) unos días des pués de una de las derrotas más humillante de su historia ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones (2-7). Por si fuera poco, en el primer gol se lesionó de gravedad el capitán del equipo, el portero Hugo Lloris, en una desgraciada acción. Fue trasladado al hospital con el codo izquierdo roto.

Lo que se presentaba para los del técnico argnetino Mauricio Pochettino como una buena oportunidad para retomar el vuelo, después de los siete tantos encajados en Europa, se convirtió en una pesadilla y otra piedra más en el camino del argentino. Su temporada está siendo infame. Lleva el subcampeón de la Champions cinco derrotas, tres empates y solo tres victorias en 11 partidos. Un balance inesperadamente pobre.

Mala caída

Nada más comenzar el encuentro, a los tres minutos de juego, un centro chut de Neal Maupay se lo tragó el portero francés, que encima se apoyó mal y en la caída se produjo la fractura. Tuvo que ser inmediatamente retirado del campo en camilla, asistido con oxígeno y en su lugar entró Paulo Gazzaniga.

Sin embargo, la mala tarde del Tottenham continuó y encajó dos goles más. Aaron Connolly hizo el segundo antes del descanso y confirmó la goleada de las 'Gaviotas' con su doblete en el minuto 65. La derrota deja muy tocado a Pochettino, que suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Esta temporada se ha visto también apeado de la Copa Carabao por un club de la cuarta división, el Colchester.

"No tengo duda de que los jugadores hacen todo lo que pueden para ganar, no importa los años que les quede de contrato. Lo importante es que estamos todos unidos y que vamos a encontrar una manera de volver a ganar", dijo el técnico argentino después de certificar que desde el hospital no llegaron buena snolticias sobre el estado de Lloris. La lesión va para largo.