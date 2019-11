Tres cracks en casa

Clara no cabe en sí de gozo. En su casa vive con tres fenómenos. Todos son corredores de fondo y ganadores natos. Son altos, delgadísimos y tienen una amplia zancada. Se parecen a unos atletas keniatas, pero no lo son. Fran Osanz es el esposo de Clara y nació hace 53 años en Biota. Sus hijos Dani y Álvaro se consideran jacetanos y son especialistas del kilómetro vertical. Es una familia de sufridores, cada uno a su estilo. Puede que la que peor lo pase es la madre viendo o esperando noticias de las carreras en las que compiten sus atletas preferidos. «Si me quedara en casa esperando noticias me pondría muy nervioso. No hay más que pensar las alternativas que suceden en una carrera de 20 kilómetros. Clara sufre mucho y cuando sabe el resultado lo cuenta todo a la prensa», indica su esposo.

Fran no sabe ir más que al límite en las competiciones. «Es un sufridor y no se da por vencido. Su defecto es que es muy ambicioso, a veces se pasa, se pone objetivos muy altos y lo paga en carrera. Pero eso es un defecto-virtud que yo también tengo porque nos gusta ganar siempre», explica Dani Osanz. Con 16 años, Álvaro, el benjamín de la familia, es más alto que su hermano, que tiene cinco años más. Álvaro comenzó a disputar carreras por montaña el año pasado. «Recuerdo que mi primer triunfo fue en El Último Bucardo en Linás de Broto». Este año ha seguido su progresión terminando segundo de la Copa de España del Kilómetro Vertical. Pero Álvaro tiene los pies en el suelo. «Por un entrenamiento no deja de estudiar y no se va a correr antes de haber estudiado. Los estudios los lleva muy bien y es muy responsable. Pero a ver si se esfuerza más mentalmente. Jesús Romero, su entrenador, y yo no queremos que haga esfuerzos extra porque se pagan en el futuro», explica Fran.

Álvaro estudia primero de bachillerato en el instituto Miguel Catalán. «Debo mejorar en la constancia. Me costaba entrenar cinco o seis días a la semana y a partir del año pasado me lo he tomado más en serio y entreno regularmente», explica el corredor del Zénit La Mafia, que se pone las metas altas para el 2020. «Quiero correr el Mundial juvenil y en atletismo disputar el Nacional de cross», explica.

Dani y Álvaro son dos ganadores natos y eso lo llevan en los genes. No les gusta perder ni a las chapas y ya hay gente que tiene ganas de verles correr juntos. «Tenemos nuestros piques jugando a las cartas, al parchís y en algunos entrenos. Pero es una rivalidad sana. Si me ganara el año que viene me alegraría por Álvaro. Cuando corre me pongo muy nervioso porque no depende de mí y es algo que no puedo controlar tanto». Álvaro espera más pronto que tarde competir con Dani. «Sueño con ganar el Campeonato del Mundo absoluto y competir con mi hermano en alguna carrera importante disputando la victoria. Pero poco a poco», reconoce el joven atleta.

Dani comenzó a practicar el montañismo con su padre y después se apuntó al atletismo en El Oroel El Cisne de Jaca. Y lleva cinco años logrando grandes resultados en el kilómetro vertical y las carreras por montaña. «Dani tiene un físico envidiable, mentalmente es buenísimo y estudia muy bien las carreras y a sus adversarios». Un pero. «En casa es un poco desordenado y caótico. Pero para los estudios sabe dónde tiene cada cosa, y si no, está su madre, que encuentra todo», explica con ironía su padre.

Un caso único

Lo de Fran con el deporte es un caso único. Este profesor del instituto Virgen del Pilar compatibiliza su trabajo perfectamente con sus machaques atléticos. Y se prepara un poco al libre albedrío. «No preparo las cosas. Voy por sensaciones y a todo lo que me gusta». Desde joven practicó la bicicleta. «Las carreras por montaña se me dan bien porque tengo mucho fondo del ciclismo». Uno de sus mayores orgullos es haber corrido veinte ediciones de la Quebrantahuesos. Y casi todas en menos de siete horas.

Hasta que hace diez años se pasó a la carrera a pie. Fran se ha convertido en un devorador de kilómetros. «Comencé con kilómetros verticales y carreras cortas. Pero ya he disputado cinco veces la Ultra Trail Aneto Posets y las he ganado en veteranos. Esta temporada he disputado seis ultra trails por toda España. Corrí en Sierra Nevada y la semana siguiente en la Aneto-Posets. Pero pillé una gastroenteritis y lo pasé muy mal», reconoce Fran. H