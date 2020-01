Tres magníficos en Lausana

Tres promesas aragonesas disputarán los Juegos Olímpicos de la Juventud. Dos son jacetanas y uno zaragozano. Juan Sánchez hará el esquí alpino, mientras Julia Termens competirá con España en hockey y Carmen Pérez lo hará en un deporte de concentración y precisión, el curling. La prueba se celebrará en Lausana (Suiza) del 9 al 22 de enero.

Ayer era un día señalado para Juan Sánchez. El zaragozano celebraba en Formigal con su familia su 18 cumpleaños. Dentro de pocos días disputará la prueba más importante de su vida. «Voy a realizar en Lausana cuatro pruebas: eslalom, gigante, supergigante y combinada». La mejor especialidad de Sánchez es el eslalom. «Es donde más me divierto. Quiero estar entre los 30 primeros. En esta especialidad soy capaz de dar curvas cortas», indica. Sánchez comenzó a esquiar a los cuatro años. Ha pertenecido siempre al Formigal Esquí Club. «He pasado por todas las categorías, estuve en el esquí estudios y el año pasado entré en el Centro de Tecnificación. A largo plazo quiero formar parte del equipo nacional». Su mejor éxito lo logró hace pocos días con el tercer puesto en el Trofeo Blanca Fernández Ochoa, su primer podio en una prueba FIS.

Para Julia Termens ha sido una sorpresa clasificarse para la competición. «Hice una prueba de habilidad a máxima velocidad. Mejoré mi tiempo y en octubre me dijeron que estaba seleccionada. Me quedé super emocionada. Hace un año no pensaba que llegaría hasta aquí». Ahora tiene 15 años y lleva tres años jugando en el Club Hielo Jaca. «Ningún deporte me emocionaba tanto como el hockey y toda mi familia practicó este deporte». Este año el CH Jaca va cuarto en la Liga. «Juego de centro y a veces me cambian de ala izquierdo. Me muevo para cubrir las zonas que los demás dejan libres. La fuerza la estoy entrenando porque me cuesta, pero me coloco muy bien», dice Termens, que estudia tercero de la ESO en Jaca.

Carmen Pérez formará un equipo de cuatro con dos chicos de Puigcerdá y una chica de Valladolid. La jacetana tiene 17 años. «En septiembre hicimos una tecnificación todos los júniors de España. Estábamos una treintena y nos seleccionaron para el Mundial de Finlandia júnior. Hemos tenido unos entrenos y en base a nuestro progreso seleccionaron a los cuatro».

Lleva cuatro años practicando curling. «Me dijeron que tenía aptitudes. También hacía atletismo desde los siete años con el Oroel y el año pasado lo dejé por el curling», indica. En Lausana el objetivo es «ganar partidos. Competimos contra Canadá. Pero en dobles mixtos me puede tocar con un chico de otra nación. A ver si me toca uno muy bueno». Pérez destaca que «barrer se me da bien y tengo buena condición física. Los partidos duran cerca de dos horas, pero la psicología es el otro 50%», reconoce.