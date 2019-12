Trotamundos de Dominicos

Han pasado 18 años desde que Carlos Langarita se inició en el balonmano en Dominicos. Tenía cinco y era un portero minúsculo. Por aquellos años la cantera zaragozana empezaba a resurgir con Paco Torres como presidente. «Pero con 14 años empecé a colaborar como entrenador. Era lo que más me gustaba. Fue al ganar el Campeonato de Aragón juvenil cuando decidí dar el paso de dedicarme solo a las labores técnicas», dice.

En una decena de años Dominicos se convirtió en un hervidero de balonmano. «Entraba a las cuatro de la tarde al cole y me iba a casa a las diez de la noche. Con 19 años era coordinador de la base». Dominicos era la referencia del balonmano aragonés. «Fran Martín inició un proyecto muy chulo. Teníamos un equipo por generación. Se unió la calidad de los jugadores y el apoyo de los patrocinadores que nos ha permitido estar en Primera en hombres y en la División Plata en mujeres». Para Langarita, la seña de identidad de Dominicos es el juego. «En otros sitios las categorías alevín y benjamín las dan por perdidas y nosotros enganchamos a jugadores porque los entrenamientos son más divertidos», indica.

Hace tres años llegó un momento clave. Llamó al veterano técnico Manolo Cadenas para que diera una charla en la Universidad de Zaragoza. «Ahora es un pilar fundamental para mí», afirma. El leonés le abrió las puertas a Langarita con sus contactos por todo el mundo. «Al acabar la carrera de Magisterio quería luchar por mi sueño, que era dedicarme profesionalmente al balonmano. Pensaba en este deporte 16 horas al día y a mis padres se les disiparon muy pronto las dudas».

El inicio

Fue en septiembre cuando Langarita cogió el petate y se fue a aprender del balonmano europeo. «Lo del presupuesto es complicadísimo, una mezcla de ahorros y del apoyo de mis padres. Tenía claro que cuanto menos gastara en cada sitio, más podía visitar. En los países solo he ganado en formación. Y con el idioma en cada sitio me he aprendido 25 palabras de supervivencia», dice el técnico de 23 años.

El primer país que visito fue Hungría. «Juan Carlos Pastor siempre me llamó la atención. Ahora entrena al Pick Szeged y pasé allí doce días. Después estuve en el Veszprem, el subcampeón de Europa, que entrena David Davis». Antes de despedirse de Hungría, visitó la cantera del Neka. «Es el paraíso del balonmano formativo», afirma. Después se fue a Croacia y recaló en Zagreb. «Es una ciudad que me recordó mucho a Zaragoza». Después llegó una feliz coincidencia. «Tenía que pasar por Serbia y me fui a ver al Ademar de Manolo Cadenas, que jugaba en Novi Sad», indica Langarita.

El cuarto país del técnico fue Macedonia. «Fui a Vardar Skopje, donde está el campeón de Europa.

Lo entrenaba David Pisonero». Allí estuvo Langarita doce días. La siguiente etapa la vivió en Eslovaquia. «Estuve una semana como técnico con el equipo nacional juvenil masculino. Tuve la suerte de ir a jugar un torneo a Polonia y contacté con Talant Dujshebaev. Entrena al Kielce. Fue una experiencia deportiva increíble. Talant es encantador y es un generador de buen rollo». También visito al Plock, el segundo equipo polaco.

La última etapa fue Alemania. «Me fui a la aventura a Berlín, donde juega el Füchse. En Hannover estuve con Antonio Carlos Ortega e Iker Romero». Lo que más le alucinó del balonmano alemán fue «el show que montan en los partidos. En Berlín el pabellón lo tienen lleno con 10.000 espectadores. Es como la NBA». Tras las Navidades retomará su aventura. «Puedo ir a París, Montpellier o Nantes. Después quiero ir a los países nórdicos. Pero el nivel de vida es altísimo», acaba.