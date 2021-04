Tsitsipas se lleva el gran premio en Montecarlo

Stefanos Tsitsipas ha hecho saltar la banca sobre el tapiz rojo de Montecarlo, no por el dinero que se lleva como nuevo campeón que la pandemia del covid ha obligado a reducir a 251.085 euros, contra los 958.000 que se llevó el ganador del año pasado Fabio Fognini, si no porque después de vencer a Andrey Rublev por 6-3 y 6-3, el tenista griego, número 5 mundial, ha conquistado su primer Masters 1.000 y se coloca al frente de la clasificación del año para las Nitto Finals que este año se estrenarán en Turín.

El tenista griego ha entrado en la central Rainiero III del Country Club de Montecarlo muy seguro de cómo debía afrontar la final y aprovechar su oportunidad. Igualado a tres victorias con Rublev en sus anteriores enfrentamientos, Tsitsipas tenía las y con las ideas claras de como debía jugar. Su experiencia en las dos últimas finales perdidas en 2018, en Toronto, ante Rafael Nadal y en 2019, en Madrid, ante Novak Djokovic.

Claro dominio

Tsitsipas ha impuesto su poderoso servicio para dominar los puntos y, después de hacer el break? (2-0) en el segundo juego ya no ha dejado escapar su ventaja para apuntarse la manga en 38 minutos. Rublev no ha encontrado la manera de romper el dominio del griego. Sus poderosos golpes, que le habían llevado hasta la final y con los que había sacado a palos a Rafael Nadal, no tenían la efectividad en esta ocasión.

Jaque mate

El dominio de Tsitsipas en el primer set se ha mantenido en el segundo donde el griego ha hecho dos nuevos ‘break’, el último para certificar su victoria en apenas 70 miuntos y sin haber cedido ni un set en todo el torneo.

"La batalla sobre tierra comienza en el cerebro. Es una superficie donde hay que saber buscar el momento, no apresurarse, tener paciencia y control", había dicho Tsitsipas esta semana en Montecarlo. El tenista griego es obsesivo en plantear tácticas en la pista, como si jugara una partida de ajedrez, y esta semana ha visualizado las jugadas hasta lograr el jaque mate. "Todo empieza en Montecarlo", ha escrito en el objetivo de una de las cámaras de televisión, tras su victoria. Un triunfo que, a partir de hoy, compartirá de forma especial con su madre con su madre Julia Salnikova, presente en el palco, que en 1981 ganó en el mismo escenario el título júnior.

Líder de la RACE

Tsitsipas se coloca como primero de la clasificación del año con 2.540 puntos superando a Novak Djokovic que la lideraba con 2.140 puntos tras su victoria en el Abierto de Australia. El tenista griego se apunta su primer Masters 1.000 y el sexto de su palmarés, en el que figura cómo más destacado las Nitto Finals ATP, ganadas en el 2019.

Tanto Tsitsipas como Rublev estarán esta próxima semana en el Barcelona Open Banc Sabadell donde les espera, con ánimos de revancha , Nadal, que opta a conquistar su 12 título en la pista central que lleva su nombre. El actual número 3 mundial ya ha estado entrenando en las pistas del RCT Barcelona este domingo.