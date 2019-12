La UEFA arremete contra Florentino Pérez por la Superliga

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no se ha mordido la lengua a la hora de valorar el plan liderado por el Real Madrid y el fondo de inversión CVC para crear una Superliga mundial. El máximo responsable del fútbol europeo ha calificado el proyecto de trama egoísta y descabellada que, en caso de prosperar, llevaría al mundo del fútbol a la ruina.

Según adelantó el 'Financial Times', Florentino Pérez, que preside la Asociación Mundial de Clubes, está negociando con CVC y otros potenciales socios internacionales la creación de un torneo que reuniría a los 40 mejores equipos del mundo, distribuidos en dos ligas.

Beneficio de muy pocos

La reacción de Ceferin ante la aparición de esta noticia ha sido particularmente contundente. "He leído sobre este plan tan descabellado señala en un comunicado distribuido a través de la agencia AP-. Si las informaciones son ciertas, el plan procede del presidente de un solo club (no el dueño) y de un dirigente de un organismo del fútbol. Es difícil pensar en una trama más egoísta y ególatra. Arruinaría el fútbol y su mundo; para los jugadores, los seguidores y todos los relacionados con el mundo del fútbol. Todo por el beneficio de muy pocas personas".

El presidente de la UEFA confía, de todos modos, en que el proyecto no saldrá adelante: "Afortunadamente, hay mucho sentido común en el fútbol para que este tipo de proyectos triunfen. De hecho, es algo tan descabellado que no me puedo creer que alguien lo haya soñado", sentencia.