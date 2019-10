La UEFA pide a las federaciones que no juegen en países que prohíbe a las mujeres ir a los estadios

La UEFA ha pedido explícitamente a todas sus federaciones que no organicen partidos en los que los estadios no sean totalmente accesibles a las mujeres, según informa el diario 'Marca'. La petición afecta por igual a selecciones y clubs. En una carta dirigida a todas las federaciones que forman parte de la UEFA del pasado 27 de septiembre, Aleksander Ceferin, presidente del organismo, hace referencia a Sahar Khodayari, la mujer de 29 años que murió en un hospital de Teherán después de prenderse fuego al ser condenada por intentar ir a un partido de fútbol en Irán.

En la carta, Ceferin asegura ser consciente de que lo que pide no es tan fácil como parece y por lo tanto no obliga, pero recomienda a todas sus federaciones asociadas que "no jueguen ningún partido, ni selecciones ni clubs, en países en los que los estadios no sean totalmente accesibles para las mujeres", añade el mismo medio.

Esta petición, sin mencionarla, entra en directo conflicto con la Supercopa de España. La Federación Española plantea disputarla en Arabia Saudí, a pesar de que negocia el acceso de las mujeres a los estadios. Las negociaciones, sin embargo, todavía no están cerradas.