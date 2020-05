«Una categoría intermedia nos va a alejar del fútbol profesional»

Manolo Sanlúcar, entrenador del Ebro, pasa revista a la temporada y a la Segunda B que se aproxima tras suspenderse la campaña.

—En el mes de julio afrontó una nueva experiencia, con una plantilla nueva y con un entorno diferente, ¿cómo fue empezar de cero en el Ebro?

—Fue un reto ilusionante para mí. El inicio fue difícil porque supuso un cambio radical para el club a todos los efectos, 18 jugadores nuevos, un cuerpo técnico con otras ideas, el cambio de campo al Pedro Sancho… Trabajamos y sufrimos mucho pero notaba que íbamos de menos a más. Estos primeros meses fueron difíciles pero gracias al trabajo de todos pudimos salir hacia delante.



—En la primera vuelta, al equipo le costó enlazar una racha constante de buenos resultados.

—Lo hablábamos mucho con los futbolistas en el día a día, adaptarlos a una línea de trabajo no es fácil. En esas primeras jornadas fuimos un equipo bueno en el orden defensivo, en el trabajo, en la solidaridad... pero padecíamos un déficit grande jugando en campo contrario, teniendo el balón y atacando de forma organizada. Esto en noviembre cambió, empezamos a jugar mucho más tiempo en campo contrario y creando asociaciones dentro del césped, lo que nos permitió superar a los rivales. En Olot tuvimos 10 o 12 ocasiones claras de gol y superando al rival como queríamos desde el principio aunque, evidentemente, nos costó.

—De nuevo, la Copa del Rey brindó unos partidos memorables.

—Iba de la mano con la Liga. Viajamos a Langreo, Valencia y después vino el Castellón, partidos muy difíciles con una plantilla corta por las lesiones y las sanciones, pero el equipo siguió creciendo. Recuerdo el día de Langreo que les dije al descanso: «Habéis dado tres pasos al frente en fútbol, en control de juego y en goles, podíamos estar 0-4» Les hacíamos ver esa confianza y llegó la Ponferradina, el Leganés... momentos de fútbol muy buenos.



—Cuando enfrentaban el último tercio de la competición llegó la crisis sanitaria. ¿Cómo vivió está situación?

—Preocupados por la salud de todos. Teníamos un desconocimiento total y seguimos trabajando pensando que el fútbol volvería pronto, pero estábamos en una idea equivocada. Teníamos un calendario que nos medía con los de arriba, veníamos en una buena dinámica y creíamos que este último empujón nos iba a poder permitir aspirar a todo, pero no ha sido posible.

«En Segunda B cada uno ha mirado por su propio interés y eso no me ha gustado»

—¿Qué le parece la decisión tomada por la Federación?

—Hay varias cosas que he valorado en este tiempo. El país ha dado un ejemplo de unión, solidaridad y dar valor a lo que realmente nos interesa. Sin embargo, en Segunda B cada uno ha mirado por su propio interés y ha hecho propuestas para defender lo suyo y eso no me ha gustado. Cuando se habla de justicia o injusticia te tienes que ir al reglamento, te tienes que ir a la ley, y ahí es donde puedes obtener justicia. Una vez que no se aplica la ley, ya hay injusticia. Eso es lo que a mí me ha sorprendido, que no se aplique la ley en una tesitura como la que hemos vivido. A nivel de club nos ha cogido en una zona intermedia, que no te repercute, pero teníamos ganas de crecer y luchar al máximo posible por estar ahí al final.

«Estoy orgulloso de la plantilla, no me importaría seguir y darle continuidad a este proyecto»

—¿Cómo valora la posibilidad de que exista una liga intermedia entre Segunda y Segunda B?

—Hay que tener cuidado. Me sorprende mucho que desde la propia Federación y las instituciones, en estos dos últimos meses, se haya hablado de la Segunda B como no profesional. Los futbolistas son profesionales, trabajan como tal y se dedican exclusivamente a ello, y yo puedo aseguran que todos los del Ebro lo son. Creo que la categoría iba mejorando poco a poco, la Federación en su haber ha hecho mucho porque así sea, pero ahora hay que tener cuidado, esta Segunda B Pro puede dar un nivel muy alto dotándola de mayor músculo económico y deportivo, pero al año que viene, 100 equipos nos vamos a ver en Segunda B y 60 van a descender. Meter una categoría de por medio nos va a alejar del fútbol profesional.

—¿Dónde se ve al año que viene? ¿Le gustaría continuar en el proyecto del Ebro?

—He estado muy cómodo, hemos tenido un vestuario enorme y estoy muy orgulloso de la plantilla. El club es humilde pero con las ideas muy claras, gente preparada y me han sorprendido para bien. La verdad es que no me importaría seguir y darle continuidad a lo que hemos empezado, pero veremos qué sucede.