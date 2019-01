Valverde pide la ayuda del Camp Nou para remontar

No hay duda, las palabras de Gerard Piqué no están, de momento, en la mente del entrenador del Barça, Ernesto Valverde,ni de sus compañeros de vestuario. Es evidente que de los tres títulos que le quedan al Barça en juego, la Copa del Reyes el menos prioritario y, sin embargo, es el que más han ganado en las últimas temporadas. No hay duda de que todos quieren remontar esta noche ante el Sevilla (21.30 horas, Gol y La1) y así lo expresó el Txingurri en la conferencia de prensa de ayer.

No deja de ser curioso que Valverde haya pedido que la afición acuda en masa al estadio «pues en estos partidos es necesario, como nunca, el empuje de la gente, como lo tuvo el Sevilla en el encuentro de ida. Y además estamos ante uno de esos encuentros y remontadas que luego pueden recordarse durante mucho tiempo y, para intentarlo y para conseguirlo, es imprescindible la ayuda de nuestra afición», dijo. Sin embargo, Valverde no aseguró que fuese a jugar Messi, quien arde en deseos de ser el líder de esa noche mágica, otra vez que debería de vivir el Camp Nou para superar el 2-0 de la ida.

Ni qué decir tiene que Pablo Machín, entrenador del flamante Sevilla, no se fía un pelo de esa frase de Piqué, que dijo que lo iban a intentar pero que, si no se producía la remontada, «otro año sería». «Esa frase puede ser fruto de nuestra contundente victoria, pero el Barça nunca se rinde y estoy convencido de que lo intentará. Nosotros deberíamos de marcar en el Camp Nou para que las cosas fuesen aún más difíciles para los barcelonistas, que tienen equipo, estrellas y ambiente para intentar darle la vuelta a esta eliminatoria», dijo Pablo Machín.

Por su parte, Valverde reconoció que se juega con un ojo puesto en lo que ocurrió en Gerona el pasado domingo y la visita del Valencia en la Liga el próximo fin de semana. «Pero ahora el próximo partido es el Sevilla y remontar y en eso estamos a tope. ¿Messi? No pienso hablar de alineación, pues no quiero darle pistas a Machín», afirmó.

Denis, al Arsenal / Denis Suárez regresará a la Premier, donde ya estuvo como integrante de la plantilla del Manchester City hace ocho años, después del acuerdo al que han llegado el Barça y el Arsenal, que solo está pendiente de la firma final, y que le convertirá en nuevo jugador de los gunners hasta final de temporada.

El futbolista azulgrana se va al club londinense cedido, como era su deseo desde un primer momento, y el conjunto británico se reserva una opción de compra el próximo verano si decide, de acuerdo con el Barcelona, quedarse al jugador en propiedad.

Denis Suárez había decidido abandonar el Barça solo si podía cerrarse un acuerdo de cesión al club londinense, en el que cuenta con la garantía de Unai Emery de disfrutar de minutos. El futbolista gallego ya jugó a las órdenes de Emery en su etapa en el Sevilla en la temporada 2014-15. La opción de compra para el Arsenal, según varias fuentes, podría situarse entre los 25 y los 30 millones de euros.

Para que se concretara la operación ha sido necesario un acuerdo previo del Barça con Suárez para ampliar su contrato, hasta el 2021, con una mejora de la ficha. De esa forma, el jugador se guarda una opción de volver al Camp Nou y disponer de una nueva oportunidad.