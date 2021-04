Van Vleuten da al Movistar la victoria en Flandes

El equipo Movistar femenino sigue rentabilizando su fichaje estrella de la temporada. La neerlandesa Annnemiek Van Vleuten, de 38 años, se ha adjudicado este domingo el Tour de Flandes, 10 años después de su primera victoria en el monumento belga, en el 2011.

Los veteranos siguen dando frutos en el conjunto telefónico. Si este sábado fue Alejandro Valverde quien, a punto de cumplir 41 primaveras, estrenó el palmarés de la temporada del equipo masculino en el GP Miguel Induráin, este domingo ha sido el turno para la estrella neerlandesa, vigente campeona de Europa y excampeona del mundo, quien se ha olvidado de su edad y ha logrado la victoria más prestigiosa para la escuadra femenina navarra. Y una alegría para el ciclismo neerlandés, que se quedó con a miel en los labios con el segundo puesto de Mathieu van der Poel en la carrera masculina.

#RVVwomen Exactly 1️⃣0️⃣ years after her first victory in the Tour of Flanders, @annemiekvanvleuten arrives solo in Oudenaarde! 🇳🇱 Congratulations! #RVV21 pic.twitter.com/ATKssPUUZm