Veteranos del monte

El verano está siendo negro para los aficionados veteranos a la montaña. Varios han fallecido en los últimos días. El pasado 8 de agosto moría en La Gabarda, cerca de Panticosa, Paco Belío. Curiosamente, este heliófilo de 75 años, nació en el Balneario de Panticosa. El pasado martes la Guardia Civil encontró muerto en el macizo de Frondiellas al zaragozano Alejandro Arregui, que tenía 64 años.

Muchos se preguntaban al leer las noticias cuál fue la causa de su muerte. ¿Fatalidad?, ¿imprudencia?, ¿mala suerte?, ¿temeridad? Todos ellos tenían una experiencia sobrada. Pero con la edad el montañero pierde fuerza física, potencia, explosividad y reflejos, aunque no pierde resistencia en la misma medida.

Luis Masgrau, médico y presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, expone que «ambos eran muy expertos. Se despeñaron por precipitación y eso puede pasar también con 25 años. La montaña es accesible para todo tipo de edades, lo que pasa es que hay que adecuar los objetivos e itinerarios a las facultades físicas y mentales. Hay que reconocer que no somos eternamente jóvenes y cuesta hacer un ejercicio de humildad. El montañismo es una actividad muy gratificante y recomendable desde el punto de vista médico y psicológico puesto que te ayuda a socializar».

Las bajadas

Muchos accidentes se producen en el descenso. «Hay que dosificar y guardar fuerzas para la bajada y es más fácil resbalar y rodar por la ladera o precipitarte al vacío. Con 75 años, la coordinación psicomotriz y el sentido del equilibrio no son los mismos que a los 45. El senderismo es una actividad ideal para los más veteranos. «En el G.R.11 hay etapas sencillas y en las sierras aragonesas hay caminatas muy fáciles y llegas a cotas altas en las que ves panoramas bonitos. El Pirineo tiene mucho tirón, pero hay que buscar terrenos más dulces y amables y evitar zonas complicadas. Aunque con 75 años se puede subir el Aneto si vas con un grupo experto y encordado», expone.

Marta Ferrer es la coordinadora de la campaña Montaña Segura de la Territorial. «Nos cuesta a esas edades bajar el nivel técnico. Hay que pensar en actividades donde el grado de exposición sea más controlado». Porque un veterano puede tener una buena condición física «pero somos menos ágiles, más lentos y para ciertas cosas nuestro cuerpo reacciona de manera más torpe. El montañero suele tener accidentes más graves, porque hace más horas que el senderista ocasional y añade un factor de riesgo», explica Ferrer, que indica que es necesario que los montañeros expertos o solitarios reflexionen. «Tienen que sobredimensionar su colchón de seguridad en la actividad. Los que llevan toda su vida practicando no consideran que la seguridad en montaña tenga que ver con ellos. Lo complejo es cómo llegarles».

Hay casos excepcionales. Uno de ellos es el de Ángel López Cintero. «Ahora tengo 83 años y medio», dice orgulloso el alpinista de Montañeros de Aragón, que no piensa en la retirada. «Será hasta el día que llegue al pie de la pared y no arranque. Eso me lo pregunta mucha veces mi mujer. El otro día en la Peña Sola de Aguëro vi que me habían caído cinco años de golpe. La escalé siendo joven con Rabadá y Bescós en 1953. Era una vía súper difícil», dice con ironía.

Reconoce que tiene ahora muchos años «y poco nivel de escalada. Sigo subiendo a paredes como Peña Ruaba, con vías de V+ y en Peña Sola, que tiene una tirada de VI grado. En Riglos he subido la vía Gómez Laguna, en la Aguja Roja, el Fire y el Puro de Riglos». Pero alta montaña hace poca. «Ir con mochila no me va bien porque me operaron la espalda».

En Aragón es el más veterano escalando. «Aquí están Melchor Frechin, Goyo Villarig y Ursi Abajo. En España habrá cinco o seis casos similares, como Jordi Pons, que tiene 86 años». Nunca ha tenido un accidente serio escalando. «El trompazo más serio fue andando por la cumbre de un mallo. Se me enganchó el pie en una raíz de sabina y caí sin poner las manos en el suelo». Para Cintero, su secreto ha sido «trabajar siempre. He sido padre de seis hijo y me dedicaba a la electricidad industrial», reconoce Cintero, que tiene memoria de elefante

Otro caso similar es el del abulense Carlos Soria, que con 80 años ha subido trece ochomiles. Le queda el Dhaulagiri, al que ha ido nueve veces sin éxito. Regresa al gigante nepalí a finales de este mes. «Hace pocos días subí el pico Lenin. Físicamente me encuentro bastante bien después de una operación en la rodilla. Me pusieron una prótesis al no tener cartílago». Soria reconoce que con la edad «se pierden las ganas, facultades y equilibrio. A muchos no les apetece estar metidos en estos fregados. Además, hago lo que me gusta y me da fuerzas para hacerlo», finaliza.