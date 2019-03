La victoria se resiste en Segunda B

Ninguno de los equipos aragoneses en Segunda B ha conseguido la victoria. El Ebro volvió a ser incapaz de ganar en El Carmen ante un Barcelona B que se llevó los tres puntos gracias a un solitario tanto de Monchu (0-1). Los arlequinados continúan con su mala racha de cara a gol como locales y ya acumulan cinco partidos sin ver puerta. Los de García Pimienta supieron jugar sus cartas y se adelantaron en el marcador en la primera parte tras una jugada combinada en la que Monchu batió a Salva con un disparo con la zurda. En la segunda mitad, Manolo González introdujo cambios para intentar arañar un punto que no llegó. El Ebro gozó de una pena máxima que Dani Martínez desperdició tras la intervención de Peña. La derrota deja a los de La Almozara con 40 puntos en medio de la tabla a 8 puntos del descenso.

El Ejea salió derrotado por 2-1 del campo del colista, el Valencia Mestalla. Los ejeanos siguen inmersos en una dinámica negativa, tres derrotas consecutivas, que le han acercando peligrosamente a la zona de descenso la cual solamente le distancian dos puntos. El Valencia Mestalla fue superior al Ejea durante los primeros 45 minutos que le sirvieron para adelantarse en el marcador con el tanto de Guerrero. Tras el paso por los vestuarios, el dominio local continúo y la distancia en el marcador aumentó gracias a un penalti transformado por Lolo. Sin embargo, el impetú ejeano despertó del letargo para dar emoción al partido tras un tanto a la salida de un córner de Edu Mingotes. El Ejea apretó los últimos quince minutos en un querer y no poder que no se transformó en el tanto del empate.

El Teruel no pasó del empate a cero ante el Conquense. En un partido sin ocasiones claras por parte de los dos equipos, el Teruel intentó llevarse la victoria en una segunda mitad en la que dominó sin éxito. Los de Dani Aso mantienen su idilio de once partidos seguidos sin perder pero deben mejorar de cara a portería ya que no han conseguido hacer gol en los últimos dos partidos. El empate permite a los turolenses mantenerse fuera de la zona de descenso con 34 puntos, a dos del Castellón que marca la zona roja.