La Vuelta de Jorge Arcas

Una caída en la primera etapa de la Vuelta a España 2017 impidió que Jorge Arcas guarde un buen recuerdo de su estreno en una de las tres grandes. El ciclista del Movistar tuvo que abandonar la ronda en la duodécima etapa después de soportar un gran dolor durante dos semanas. «Era una etapa muy complicada en Nimes en la que sufrí una caída muy fuerte que me afectó mucho en el resto de la prueba. Fue una pena. Ahora con el paso de los años lo afronto de la mejor manera y creo que he vuelto a mi mejor nivel», explica el corredor. Dos años más tarde, el aragonés se ha vuelto a superar y ha conseguido estar dentro de la lista de preseleccionados del Movistar para participar en esta edición de la Vuelta a España, que comenzará el 24 de agosto en las Salinas de Torrevieja. «Estar en la Vuelta es el objetivo gordo del año. Me he preparado durante todo el verano para estar ahí y solo me queda esperar para saber si voy a estar o no», afirma Arcas.

Antes de conocer la decisión de un Movistar que estará liderado por Richard Carapaz y Alejandro Valverde, Arcas está inmerso en la Vuelta a Burgos, donde espera tener un papel destacado. «Es una carrera a la que le tengo muchas ganas. Me he sentido muy bien durante los entrenamientos y llevo todo el año preparándome para esta parte del año». Hasta el momento, el verano solo ha venido acompañado de grandes noticias para el gregario de Sabiñánigo, que ha renovado su contrato con el Movistar hasta el 2021. «Es una excelente noticia que haya podido firmar dos años más con este gran equipo. Además, este contrato me va a aportar más estabilidad y estoy muy feliz de poder seguir perteneciendo a esta familia». Gracias a esta nueva ampliación, Arcas cumplirá seis años en el ciclismo profesional de la mano del Movistar. «Al final vas conociendo y haciéndote un poco más al equipo. Estoy muy contento por cómo me tratan y quiero seguir dando pasos adelante en mi carrera vistiendo este maillot», analiza el aragonés.

El equipo español está apostando por la continuidad de la mayor parte de sus corredores para la próxima temporada. Sin embargo, los de Eusebio Unzué no han podido mantener en sus filas a Mikel Landa. «Era una cosa que nadie quería. Mikel es un corredor muy bueno y personalmente me hubiese gustado que se quedara en el Movistar porque es un líder magnífico y le vamos a echar en falta», admite Arcas acerca de la marcha del corredor vasco al equipo Bahréin.

Cuatro años

Han pasado ya cuatro años desde que el altoaragonés diese sus primeras pedaladas en el ciclismo profesional. Después de muchos kilómetros en sus piernas, Arcas se considera un «experto» de las pruebas de alto nivel y ha dejado atrás los problemas del principiante. «Estoy totalmente adaptado y dispuesto a todo lo que me manden los directores. Me encuentro cada día más a gusto y mi ritmo también va mejorando, que es lo primordial», explica el altoaragonés, que esta temporada se evalúa con un sobresaliente después de participar en la Clásica de San Sebastián o en la Vuelta Aragón entre otras pruebas de importante calibre.

Junto a Jorge Arcas, Aragón cuenta con tres ciclistas profesionales más (Fernando Barceló, Sergio Samitier y Jaime Castrillo). Además de compartir la afición por las dos ruedas, son grandes amigos. «Somos una piña ya que venimos compartiendo carretera desde las escuelas y somos casi todos de la misma zona», apunta el serrablés. A esta nómina aragonesa se añadirá la próxima temporada el alcañizano Javier Comín, que ha firmado un contrato con el equipo Massi Vivo. «Siempre que vayan saliendo corredores aragoneses es algo importante para todos. Le doy la enhorabuena a Javier y tenemos que seguir peleando para que seamos muchos más», concluye acerca de su nuevo colega de carretera.