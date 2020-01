El Zaragoza CFF cae de nuevo ante un rival directo

Mal comienzo del 2020 para el Zaragoza CFF que encadena su segunda derrota consecutiva y les hace caer hasta la séptima posición. De nuevo, el balón parado fue el punto flaco del equipo zaragozano, que gozó de oportunidades en la primera parte para poner tierra de por medio pero perdió en las áreas donde se decide el porvenir de los partidos. Con este resultado, las aragonesas se alejan de los primeros puestos y cada vez les cuesta más mirar hacia arriba.

El partido arrancó con mucha igualdad, intensidad y balones divididos para los dos equipos conscientes de que era un partido importante para conseguir auparse a la parte noble de la clasificación. Cuando el Zaragoza estaba empezando a encontrarse dentro del campo, una falta botada por las ilerdenses ponía el 0-1 y dejaba a las zaragozanas noqueadas. No se acabaron ahí las malas noticias. En el minuto 20 se lesionó en el centro de la zaga Fuertes y el cambio obligó a Cristian Aleza a reestructurar toda la defensa.

Lana pasó del extremo al lateral y entró Sara para ocupar la posición de volante ofensivo y darle más opciones en ataque a las aragonesas. Aquí fue cuando mejor empezó a encontrarse el equipo, Carolina Morales consiguió trenzar jugadas con Laura y Pérez en el centro del campo y el equipo comenzó a llevar el ritmo y el peso del partido. De nada sirvió, ya que en el minuto 36, un córner fue rematado en el área pequeña y nada pudo hacer Murga. 0-2 abajo al descanso con la sensación de que el equipo catalán obtuvo demasiado premio.

Al regreso de vestuarios el Zaragoza CFF demostró que no iba a darse por vencido. A los dos minutos de la reanudación, Sara tuvo delante de la portería la opción de marcar para las aragonesas pero el cuero salió desviado al lateral de la red. Minutos después, Pérez envió un balón al larguero con un disparo desde fuera del área. Naima desequilibró desde fuera a dentro por banda y disparó a puerta pero lo consiguió repeler la guardameta. Desde luego, no era el día para las zaragozanas. La pelota no quería entrar.

Las ilerdenses comenzaron a mover el banquillo conscientes de que la renta obtenida les bastaba para llevarse los tres puntos a casa. Constantes interrupciones y un ritmo muy pausado que impidió encadenar dos o tres acciones para encajonar en su área a las catalanas. Finalmente, cuando se llegaba a la conclusión del tiempo reglamentario, Maddy cazaba de cabeza un balón en el área para perforar las redes. Últimos minutos para soñar con la igualada que pudo llegar en el 94 con las zaragozanas volcadas en ataque. Final, derrota para el Zaragoza CFF, que mereció algo más durante todo el encuentro pero que dejó algunos detalles interesantes. Debut y buenos minutos en el lateral de Basset que puede ofrecer mucho al equipo y la persistencia de un equipo que nunca baja los brazos.

Zaragoza CFF: Murga, Nora, Fuertes (Sara, min.21), Marta, Basset, Carolina, Laura, Pérez, Spliter, Naima y Maddy.

AEM Femení: García, Beltrán (Sola, min.64), Ivanona, Aixala (Teixidó, min.70), Miró, Núñez, Fernández (Rovira, min.89), Haza, Barreira, Oriach (Gómez, min.56) y Faddi.

Goles: 0-1, min.16: Aixala. 0-2, min.36: Haza. 1-2, min.89: Maddy.

Árbitro: Gomollón García (C. Aragonés).

Tarjetas: Por las locales, Morales y al técnico García Casares.

Campo: Enrique Porta.