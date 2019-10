El Zaragoza CFF se exhibe con una gran goleada

El Zaragoza CFF volvió a demostrar que se encuentra en plena línea ascendente. Las aragonesas jugaron su mejor partido de la temporada y derrotaron con una goleada a un Alavés que hasta el momento se había mostrado como un rival muy difícil de batir. Una primera parte de ensueño dejó el partido finiquitado antes del descanso cuando las de Cristian Aleza ya ganaban por un contundente 5-0. Con su segundo triunfo consecutivo, el Zaragoza CFF suma doce puntos y mira hacia los puestos altos de la Liga Reto Iberdrola.

El conjunto aragonés comenzó el partido con la intención de dominar y mostró un vendaval ofensivo que no se había visto hasta el momento en el Enrique Porta. En el minuto dos, Lana ya había adelantado a las zaragozanas con un disparo seco desde el lateral del área. Las de Aleza no dejaron de pisar el acelerador y Ali Pérez marcó el segundo tras un bonito recorte dentro del área. El Alavés no era capaz de reaccionar ante la fuerte presión del Zaragoza CFF.

En menos de diez minutos, las aragonesas hicieron tres goles que dejaron sentenciado el partido. Lana apuró línea de fondo tras una gran carrera y centró atrás para que Sanaú marcase el tercero con un remate desde el suelo. Williams aprovechó un grosero error de la defensa e hizo el cuarto al recortar a la meta vitoriana. Mientras, Naima García se sacó de la manga una bonita vaselina para conseguir el quinto a la media hora del choque. Antes de llegar al descanso, Spitler se introdujo el balón en su propia portería para darle un hilo de vida al Alavés.

Tras el paso por los vestuarios, el Zaragoza CFF se dedicó a controlar el partido con el balón y dejar que el tiempo corriese. Las vascas recortaron distancias a falta de diez minutos para el final con un tanto de Miriam pero Laura Martínez cerró la goleada del Zaragoza CFF con un remate de cabeza a un centro lateral de Elena Valej.

Ficha técnica:

Zaragoza CFF:Ana Murga, Lara Spitler, Lucía, Marta Valero, Nora (Susana, m. 85), Teresa Rey, Laura Martínez, Ali Pérez (Carol, m. 80), Naima García, Williams (Anastasia, m. 85) y Sanaú (Elena Valej, m. 80).

Alavés: Cris, Gaste, Uxue, Vera, Padilla (Maitane, m. 58), Cube (Valentina, m. 58), Hartard, Miriam, Sanadri (Urbani, m. 58), Mery (Ibra, m. 68) y Alexia.

Goles: 1-0, m. 2: Lana. 2-0, m. 18: Ali Pérez. 3-0, m. 24: Sanaú. 4-0, m. 26: Williams. 5-0, m. 30: Naima. 5-1, m. 44: Lana (pp). 5-2, m. 78: Miriam. 6-2, m. 85: Laura Martínez.



Árbitro: Couso Cuadrado, comité catalán.