El Zaragoza CFF y la Federación Aragonesa se ven mañana en el juzgado

La cita es a las 10.00 horas en el juzgado de primera instancia número 20 de Zaragoza. Allí, la magistrada María Begoña Miguel Abanto presidirá la vista entre el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Federación Aragonesa de Fútbol. El club demandó al organismo regional solicitando medidas cautelares para que se cumpla el contrato que ambas partes firmaron el pasado 30 de agosto para que los nueve equipos femeninos de la entidad pudieran entrenar en los campos de la federación y que quedó en suspenso el 2 de septiembre. El primer equipo, que compite en la Liga Reto Iberdrola, está jugando este curso en el Enrique Porta de Villanueva de Gállego, mientras los otros equipos federados están repartidos en otras cinco instalaciones de Zaragoza.

El Zaragoza CFF emitió un comunicado denunciando lo que entendían "un trato discriminatorio por razón de sexo" porque la Federación no había atendido sus peticiones de mejora del Centro Deportivo Puente de Santiago, algo que sí había hecho durante el pasado verano para acoger al CD Ebro, de Segunda División B. Los campos pertenecen a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pero sus derechos de explotación están cedidos a la Federación Aragonesa. Por su parte, la FAF exige la retirada de ese comunicado al considerarlo "un cúmulo de falsedades y demagogia", como explicó el presidente Óscar Fle a este diario.

El día 2 de septiembre los equipos del club debían empezar a entrenarse pero la FAF cumplió su amenaza y no dejó entrar en las instalaciones a las niñas. Desde entonces la Federación se mantiene firme en su postura de exigir una rectificación al club y, este, en la de no modificar ni una coma de ese texto. El Zaragoza Femenino entiende que se está incumpliendo el contrato firmado el pasado 30 de agosto y por eso ha solicitado medidas cautelares para que se cumpla. En las últimas fechas no ha habido acercamientos ni intentos de evitar llegar a la vista que se producirá hoy en los juzgados de la capital aragonesa. La resolución de la jueza puede llegar en unos días, a finales de esta semana o a principios de la que viene.