El Zaragoza CFF se queda sin puntuar por un polémico gol

El Zaragoza CFF no pudo sacar nada positivo de su visita al Osasuna y acumula su segunda derrota consecutiva por la mínima lejos de la capital aragonesa (1-0). El conjunto navarro se adjudicó los tres puntos gracias a un tanto bastante polémico ya que las chicas de Cristian Aleza pedían una falta clara sobre Marta Valero justo antes de la definición de la delantera rojilla frente a Ana Murga.

El conjunto aragonés comenzó el choque muy bien plantado y aguantó las ofensivas locales que no encontraban huecos en la defensa. Poco a poco las navarras se hicieron con el control del partido mientras el Zaragoza CFF buscaba su oportunidad al contrataque. De esta forma, Ali Pérez casi inaugura el marcador tras un disparo desde la frontal del área que se marchó rozando el palo.

Esta ocasión alegró un poco el juego aragonés y equilibró un choque que se volvió eléctrico por momentos. Naima aprovechó el toma y daca para imponer su calidad siendo la jugadora más destacada de las aragonesas en la primera mitad. La propia canterana tuvo en sus botas el 0-1 pero su disparo se encontró con el despeje providencial de Carrillo.

Antes del descanso, Ana Murga emergió como heroína del cuadro zaragozano para salvar el tanto rojillo. La meta aragonesa sacó una espectacular mano a Lorena Herrera. Ya en la segunda mitad, Murga volvió a aparecer para mandar otro disparo peligroso a saque de esquina. Sin embargo, nada pudo hacer en el tanto del Osasuna. Marta Valero y Leyre Fernández pelearon un balón largo en el área aragonesa que acabó en las botas de la delantera navarra después de un claro empujón en la espalda de Valero. Ya delante de Murga, Fernández no falló e hizo el tanto de la victoria rojilla cuando todavía faltaba media hora para el final.

El Zaragoza CFF intentó reaccionar pero no lo consiguió y casi no creó peligro a un Osasuna que rozó en varias ocasiones el segundo. Aleza introdujo los cambios con clara intención ofensiva sin que surtieran efecto. Fueron las navarras quienes pudieron sentenciar el choque en varias ocasiones en las que Splitler y Nora Sánchez mantuvieron al equipo aragonés con vida hasta el final del partido.

El corto resultado provocó algunos nervios en el Osasuna, que se echó atrás en los últimos diez minutos. Esa insistencia aragonesa provocó que Williams tuviese la última oportunidad para poner un empate que nunca llegó a las instalaciones de Tajonar.

Esta derrota deja al Zaragoza CFF en la séptima posición de la tabla con 6 puntos y deja al Osasuna como líder en solitario. Las de Cristian Aleza deben mejorar su imagen fuera de casa para poder aspirar al ascenso a la Primera Iberdrola. En la próxima jornada, el Zaragoza CFF recibe en el Enrique Porta de Villanueva al Seagull, conjunto catalán con el que las aragonesas mantuvieron un bonito pulso por disputar el playoff de ascenso a Primera División.

Ficha técnica

Osasuna, 1: Jaione, Oihane Gil, Garazi Facila, Urdániz, Garde, Alén, Nerea (Vanessa, m. 90), Sara Carrillo (Ochoa, m. 70), Lorena Herrera, Leyre Fernández (María Blanco, m. 84) e Iara Lacosta (Miriam, m. 72).

Zaragoza CFF, 0: Ana Murga, Ali (Carolina, m. 83), Marta Valero (Juanita, m. 83), Spitler, Nora Sánchez, Elena Valej (Sanaú, m. 69), Anastasia (Williams, m. 60), Naima, Laura Martínez, Lucía Fuertes y Nikia Smith.

Gol: 1-0, m. 52: Leyre Fernández.

Árbitro: Garciandia Rosa, Comité navarro. Amonestó a las locales Leyre Fernández y Oihane Gil y a la visitante Lucía Fuertes.

Campo: Tajonar.