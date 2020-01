El Zaragoza CFF releva a Cristian Aleza por Ignacio Bracero

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino y su entrenador Cristian Aleza llegaron este lunes a un acuerdo para la rescisión de contrato del técnico. El zaragozano cogió las riendas del equipo en la temporada 2018-2019, en la que terminó campeón de Liga y disputó la fase de ascenso a Primera División, que al final no se logró. La actual situación deportiva, en la que se han cosechado tres derrotas consecutivas en la segunda vuelta, ha motivado la destitución del técnico aragonés. El segundo entrenador hasta ahora, Ignacio Bracero, será el responsable del primer equipo.



Aleza se despidió mediante una carta que el club hizo pública: “Llega el momento de la despedida. Tras un año y medio intenso, toca cerrar una etapa. Todavía recuerdo el primer día, en un caluroso día de verano que iniciamos ilusionado este viaje que hoy acaba. Fueron meses duros con el difícil reto de ascender a la categoría donde por entidad e historia debe estar este club. Desgraciadamente no se consiguió la temporada pasada, tras una difícil y competida eliminatoria ante CD Tacón, y esta temporada se acaba antes de lo previsto mi aportación. Llega el momento de bajarse en esta estación, pero el trayecto continúa su recorrido, y seguro que entre todos/as se seguirá luchando por los objetivos finales.Todo pasa y las 'Hijas del Cierzo', ojala más pronto que tarde, volverán a la élite. Me despido sabiendo que he intentado en todo momento intentar sacar el máximo rendimiento del equipo y transmitir valores, formando aparte de deportistas, a personas. Quiero agradecer la oportunidad que me brindó la directiva y el esfuerzo, comprensión y profesionalidad de todas las personas que han compartido conmigo esta experiencia día a día: Pablo, Mariano, Sergio, Elena, Nacho Bracero, Nacho García, Javi, José Tomás y David. Por supuesto, fue un placer compartir aprendizaje con todas y cada una de las jugadoras que vistieron la camiseta blanquilla, desde la primera hasta la última", aseguró el técnico en su mensaje de despedida.