Zaragoza quiere ser sede de la candidatura de España y Portugal al Mundial del 2030

La visita de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Zaragoza este jueves tenía como objeto dar otro impulso a la reforma de La Romareda a través de un motivo de peso. La voluntad de Rubiales y de las instituciones públicas es que el estadio municipal sea una de las sedes del Mundial 2030, siempre y cuando la candidatura ibérica que une a España y Portugal salga adelante. De todos modos, Zaragoza, si La Romareda reúne las condiciones, será una de las sedes que figurarán en la candidatura.

Así lo anunciaron de forma conjunta Rubiales y Javier Lambán, presidente de Aragón, tras el encuentro que mantuvieron en el Pignatelli. También estuvieron presentes el consejero de Deporte Felipe Faci, así como Óscar Fle, presidente de la Aragonesa (FAF), Ricardo Gracia, secretario general, y Eduardo Bandrés, tesorero de la RFEF. Para este jueves por la tarde está prevista otra reunión para avanzar en esta candidatura y en la reforma del estadio entre el propio Rubiales, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el máximo accionista del Real Zaragoza, César Alierta; y el consejero delegado del club, Luis Blasco.

Lambán ha resaltado que en el 2022 la FAF celebra su centenario y, además de mostrarle su apoyo para todos los actos que tengan previstos, ha destacado que una bonita forma de conmemorar el aniversario sería traer a la selección española. “Tal y como está el campo es imposible que la selección venga a Zaragoza e intuyo que en el 2022 el estadio puede estar en condiciones para ello”, ha dicho el presidente de Aragón.

Ese sería el primer paso, si bien el objetivo es que años después La Romareda sea sede del Mundial. La reunión con Rubiales, ha expuesto Lambán, “refuerza ese proyecto en el que estamos enmarcados todas las instituciones aragonesas de la reforma de La Romareda para que el Mundial del 2030, cuya candidatura ha de presentar España en el 2022, y que se resolverá en el 2024, tenga una de sus sedes en Zaragoza. Que España pueda albergar el Mundial del 2030 obliga a Aragón y a los zaragozanos a que sea sede como lo fuera en el 82”.

“Todos los trabajos de reforma de La Romareda han de estar condicionados por esa realidad por la envergadura y modernidad del estadio, para que esté a la altura de un acontecimiento mundial. Al presidente de la RFEF le he dicho que el Gobierno de Aragón estará absolutamente involucrado y que puede contar con nosotros, lo mismo que le he dicho al alcalde de Zaragoza. Hay muchas razones para reformar La Romareda y esta es una más, la más relevante de todas”, ha agregado el presidente de la comunidad.

De todos modos, Lambán ha advertido que el proyecto de reforma “está en ciernes, no es preciso y le falta concreción”, por lo que se ha mostrado en la línea del grupo socialista municipal. “Hasta que no esté bien delimitado, maduro y con una viabilidad económica asegurada no es preciso pronunciarse con exactitud. El deseo es que todo se concrete cuanto antes porque Zaragoza necesita un campo en condiciones, lo necesita el Real Zaragoza y el fútbol español”, ha recalcado.

Luis Rubiales, que ha tomado primero la palabra, ha dejado que fuera Lambán el que expusiera el contenido fundamental del encuentro, pero sí que ha afirmado que “Zaragoza es una ciudad fundamental para el futuro de nuestro fútbol” y que “sin lugar a dudas” una reforma del estadio ayudaría a que la selección jugase de nuevo a la ciudad: “Tiene que cumplir las especificaciones técnicas y de seguridad. Tiene que estar remodelado y en perfectas condiciones de uso”, ha explicado.