Zidane: "El próximo año no habrá debate con los porteros"

Después de la agónica victoria ante el Huesca, La Liga sigue hostigando al Madrid con un calendario comprimido, en el que tenía que estar peleando por títulos, mientras empieza a sentir el agobio de un verano que ha arrancado en marzo y se prevé largo hasta el 31 de agosto.

La comparecencia de Zidane antes de visitar Valencia fue monotemática sobre la próxima temporada, el único tema que preocupa ya al madridismo y del que el técnico aparentó intentar escapar, pero solo a medias.

“El tema de los porteros el próximo año va a ser bien claro, ya lo digo yo. No vamos a estar hablando de ello cada semana, no habrá debate”, dijo Zidane, atisbando una nueva, revolucionaria y desconocida gestión de la portería, o abriendo la puerta a uno de los dos porteros de primer nivel que tiene, Navas y Courtois, aparentemente lejos de aceptar otra temporada sin la titularidad indiscutible.

Falta de respeto al vestuario

El técnico francés dejó otras pinceladas de lo que será el Madrid del próximo año, todas de forma sibilina, sin desviar demasiado el tiro de la temporada que todavía está en curso: “No queremos un Madrid sin Varane, a mí no me ha dicho que se quiera marchar”, explicó ante los rumores que sitúan al central fuera del equipo. “Hay tener personalidad para aceptar los pitos de la grada y nuestros jugadores la tienen”, comentó ante la aparentemente irreconducible relación de Bale con la grada del Bernabéu. “Se habla mucho de lo que será el próximo año, pero hay que respetar a los jugadores que están aquí. Hablar de limpieza en el vestuario me parece una falta de respeto. Vamos a tener que hacer cambios, pero no es el momento de hablar de eso, tendremos tiempo”, intentó zanjar la cuestión.

Más cambios en Valencia

El técnico francés habló antes del último entrenamiento para visitar Valencia, una plaza complicada en la que el Madrid se juega el honor, y reiteró que habrá, de nuevo, rotaciones: “Vamos a cambiar algunos jugadores”, dijo, antes de transmitir una queja de soslayo: “Horario un poco tarde, pero no pasa nada”, comentó entre preguntas.

En medio de su particular proceso de selección para la próxima temporada, las rotaciones de Zidane comenzarán por la vuelta de Keylor Navas a la portería, en sustitución de Luca Zidane, la vuelta de Varane a la defensa y el relevo completo en el centro del campo para que entren Casemiro, Kroos y Modric. En ataque, Asensio se postula como titular en la plaza que ocupó el casi inédito Brahim Díaz el fin de semana.