Airbnb lanza una web para alertar de fiestas no autorizadas

Airbnb ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar "la seguridad y la confianza" en su plataforma, entre las que se encuentran la instalación de detectores de ruido, las revisiones manuales de reservas de alto riesgo y el reembolso garantizado.

En un comunicado este lunes, Airbnb ha detallado que ha impulsado un programa para que los anfitriones compren dispositivos detectores de ruido para disuadir y alertar sobre esta problemática, que afecta a los vecinos.

En este sentido, la empresa ofrece descuentos de entre el 45% y el 100% del precio de los dispositivos, con condiciones aparte para las suscripciones, para medir el nivel de ruido sin grabar ni emitir sonidos ni conversaciones.

Asimismo, Airbnb evaluará de manera manual aquellas reservas consideradas de alto riesgo por los sistemas informáticos, teniendo en cuenta la duración de la reserva y el espacio para detectar reservas que "potencialmente podrían presentar problemas".

Esta tecnología y evaluación manual se pondrá en marcha a partir de este lunes en Estados Unidos, Canadá y México, y se expandirá a más mercados a lo largo de 2020.

También ha lanzado una página web para que vecinos y miembros de la comunidad puedan alertar de fiestas no autorizadas, ruidos excesivos, comportamiento peligroso, basuras, mal aparcamiento y otras molestias.

REEMBOLSO SI NO ESTÁ "A LA ALTURA"

Airbnb también ha introducido el reembolso garantizado al huésped en el caso de que el espacio "no esté a la altura de los estándares", lo que permitiría cambiar la reserva a un nuevo espacio de igual o mayor valor, o el reembolso del 100% del dinero.

La garantía contempla situaciones como que el anfitrión no proporcione un acceso "razonable" al espacio, que éste no se corresponda con lo anunciado, que no esté limpio o sea inseguro y que falten servicios clave que fueron foco central de la reserva.