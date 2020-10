Benjamin Tincq: "La crisis climática es el mayor desafío del siglo XXI"

Benjamin Tincq es cofundador y CEO de Good Tech Lab, una empresa de innovación climática especializada en tecnologías para la descarbonización, la eliminación de carbono y la resiliencia climática. Benjamin está construyendo una plataforma de innovación de tecnología climática con nuevas empresas, corporaciones y socios académicos que trabajan con el objetivo de llegar a cero emisiones netas en energía e industria. Ha participado como experto en el último informe de Digital Future Society titulado 'Riesgos y oportunidades de la tecnología emergente en la década climática'.

-¿La tecnología es la herramienta más poderosa para combatir el cambio climático?

-Debemos hacer dos cosas para evitar lo peor del cambio climático. Primero, lograr emisiones netas cero a escala planetaria lo más rápido posible, idealmente para 2050, lo que significa reducir las emisiones a menos a la mitad cada década, al tiempo que se expande masivamente la capacidad de los sumideros de carbono. En segundo lugar, debemos adaptar las sociedades humanas al impacto del calentamiento global que ya está en proceso. Para ello necesitaremos tres cosas: mucha innovación y despliegue de tecnología, políticas valientes y cambios de comportamiento a gran escala hacia estilos de vida sostenibles. Tendremos que hacer muchas cosas diferentes dentro de estos tres grupos.

Las tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial y los sensores realmente pueden ayudar a impulsar la eficiencia energética y la optimización en edificios, procesos industriales o agricultura. Las herramientas computacionales avanzadas también pueden acelerar nuevos descubrimientos en biotecnologías sostenibles, de ciencia de materiales, como ciertos materiales nanoporosos que pueden aumentar la eficiencia de los procesos de captura de carbono. El análisis de datos también puede ayudar a reducir los modelos climáticos en el modelo hiperlocal, para predecir los impactos del cambio climático en la infraestructura, el estrés hídrico y el rendimiento de los cultivos.

-¿El desafío ambiental es el mayor desafío al que se enfrenta el futuro de la tecnología?

-La crisis climática y ecológica es probablemente el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad en este siglo. Un estudio reciente de las Universidades de Berkeley y Chicago estima que las temperaturas más altas matarán a más personas que todas las enfermedades infecciosas combinadas para finales de siglo, si continuamos en el escenario actual de emisiones. Esto sin contar los conflictos por los recursos, la migración masiva o el colapso de ecosistemas como los arrecifes de coral, que sustentan una cuarta parte de la vida marina, en los próximos 20 años.

-¿Cuál es el coste ambiental de la transformación digital?

-Digital no significa inmaterial, por lo que a medida que las tecnologías digitales penetran y transforman todos los sectores, su impacto ambiental lógicamente se dispara. Es necesario fabricar dispositivos, lo que requiere energía, pero también recursos metálicos como el cobalto, que se extrae en condiciones socialmente desastrosas en la República Democrática del Congo, así como elementos de tierras raras que se extraen con métodos altamente contaminantes en China. Y esos dispositivos incluyen teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas, pero también equipos de red, satélites y más. Las redes y los centros de datos consumen mucha energía. En general, el sector de las tecnologías de la información es responsable del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad, y esa proporción podría aumentar al 6% para 2025.

-¿Es posible encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la reducción de emisiones?

-Esto es algo que hoy no se comprende muy bien porque necesitamos dos cosas que pueden parecer contradictorias. Por un lado, necesitamos un cambio de comportamiento a gran escala hacia la mayor sobriedad posible, como mínimo para "ganar tiempo" en el reloj climático. Por ejemplo, no tener demasiados dispositivos, usarlos el mayor tiempo posible antes de reemplazarlos (cambiar su teléfono cada 5, 6 o 7 años en lugar de 2 o 3), pero también volar mucho menos (o detenerse por completo si se puede), usar coches más pequeños y eléctricos, y dejar de comer carne roja (o no más de dos veces al mes).

Por otro lado, necesitamos mucho progreso tecnológico para limitar el calentamiento global a 2 grados. Necesitamos electricidad baja en carbono, mejor, barata y distribuible. También necesitamos métodos de bajo coste para producir hidrógeno bajo en carbono para alimentar el transporte pesado y los procesos industriales, tecnologías para extraer de 10 a 20 gigatoneladas de CO2 de la atmósfera cada año o formas de producir un 70% más de alimentos en áreas terrestres más pequeñas para que podamos restaurar la naturaleza al mismo tiempo.

-¿Ello implicaría una reflexión individual y colectiva para no sobrepasar los límites del planeta?

-Más que una reflexión… ¡Espero una acción a escala planetaria!

-¿Está el sector privado predispuesto a desarrollar infraestructuras de TIC neutras en carbono o negativas?

-Está en una posición ideal para implementarlos a gran escala. Pero el desarrollo vendrá tanto de la I+D privada como de la investigación pública, procedente de los laboratorios universitarios. Hay muchos esfuerzos interesantes sobre la conectividad óptica o el enfriamiento de próxima generación.