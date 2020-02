Bruselas desmiente un acuerdo con España sobre la nueva senda fiscal

La Comisión Europea no ha cerrado ningún trato con el Gobierno español sobre la nueva senda fiscal de España y los objetivos de déficit público para los próximos cuatro años, tal y como anticipó ayer la ministra de economía, Nadia Calviño, y en contra de lo que habían transmitido previamente otras fuentes gubernamentales. Bruselas, tal y como ya avanzaron a mediados de enero el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Domvrovskis, y el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, no se pronunciará sobre el margen fiscal español hasta que España presente su borrador de plan presupuestario.

Hoy por hoy el Gobierno español está preparando el proyecto de Presupuestos. No ha presentado aun dicho proyecto a la Comisión. Podremos hacer comentarios más detallados cuando lo recibamos, ha zanjado el vicepresidente económico quien ha reconocido, no obstante, que los contactos con las autoridades españolas entorno a los preparativos sobre el presupuesto de 2020 continúan, que la reducción de la deuda sigue siendo excesivamente lenta y que el déficit público sigue estando relativamente lejos del objetivo a medio plazo.

Aún así, hasta en dos ocasiones ha recalcado que no hay luz verde a ninguna senda ni a ninguna cifra. No hemos hecho ningún trato con ellos. Como se dijo ayer, la Comisión Europea no tiene que dar su opinión sobre cualquier propuesta, sino una vez que se reciba el plan presupuestario, ha precisado, confirmando las palabras de Calviño que este martes por la tarde recordó que Bruselas no tiene que pronunciarse ni sobre la senda ni sobre las cifras.

Pese a este desmentido, el Ejecutivo comunitario se ha vuelto a mostrar satisfecho con el fin de la interinidad y con que haya un interlocutor gubernamental con plenos poderes presupuestarios en Madrid. Estamos satisfechos con que el Gobierno español tenga unos poderes presupuestarios completos. Es bueno para Europa y España. Tenemos confianza de que el nuevo Gobierno presentará una propuesta que debatiremos juntos sin evidentemente tener ya firmado un trato ahora pero estamos seguros de que llegaremos a un acuerdo con el nuevo gobierno, ha celebrado por su parte el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes la convocatoria para este viernes de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En esta reunión, Hacienda prevé tratar con los responsables autonómicos de Finanzas los objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones públicas para el periodo del 2020 al 2023. Según lo manifestado este miércoles por las autoridades comunitarias, los objetivos que este viernes Hacienda presentará en el CPFF no están pactados previamente con Bruselas.