Calviño descarta una subida de impuestos a corto plazo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este jueves que "de ninguna manera" el Gobierno habla "de subir impuestos y menos a corto plazo", sino de afrontar la modernización del sistema fiscal a lo largo de los "próximos años". En el marco de los rumores aventados por la campaña electoral de la Comunidad de Madrid de posibles subidas de impuestos, Calviño ha querido dejar claro que la actual situación económica no es adecuada para subidas de impuestos, dado el impacto de una crisis no homogénea, con sectores con actividad casi normal y otros seriamente afectados por caída de facturación y beneficios. "Este no es el momento de subir impuestos", ha añadido, pero hay que "empezar a pensar en imposición digital, verde" y para ello se ha creado un comité de expertos en la reforma fiscal, ha argumentado en una entrevista en la Cadena Ser. Esa imposición verde se refiere a la mayor presión fiscal prevista para sectores contaminantes frente a exenciones dirigidas a medidas de sostenibilidad.

Con respecto a las ayudas directas a empresas, Calviño ha explicado que el proyecto de convenio que esta semana se enviará a las comunidades autónomas prevé la posibilidad de que cada región amplíe los sectores beneficiarios en función de sus circunstancias particulares, lo que exigirá también modificar el real decreto. A pesar de ello, ha defendido la necesidad de establecer criterios objetivos para controlar el gasto público, ya que las medidas para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus supondrán un incremento de la deuda pública de 150.000 millones en 2020 y 2021.

La vicepresidenta ha anunciado que en los próximos días lanzará una manifestación de interés sobre la digitalización de las pymes con el objetivo de avanzar en la implementación del Plan de Recuperación, cuya versión definitiva se enviará en las próximas semanas a Bruselas y tendrá "miles de páginas" con el detalle de los proyectos. También ha lamentado que la oposición recibiera el Plan en el Congreso con "gritos e insultos" -algo "desazonador, en particular la reacción del PP"- y ha considerado que "en este momento los agentes sociales están mucho más pegados a la realidad de la ciudadanía que muchos grupos políticos". Ha criticado que las propuestas del PP son "vacías o imposibles", y ha afeado su defensa de una comisión independiente para la gestión de los fondos europeos porque "no se trata de que haya tres o cuatro personas del sector privado" haciendo un trabajo para el que las administraciones públicas tienen capacidad. "Yo voy a hablar con todos los grupos políticos", ha añadido, con la esperanza de "que se den cuenta de que este plan es imprescindible si queremos dar un salto en inversión".