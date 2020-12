Calvo asegura que no es el momento de subir el SMI

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado tajante al asegurar, con un "no" rotundo, que ahora mismo no es el momento de subir el Salario Mínimo Interprofesional, como está exigiendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su negociación con patronal y sindicatos. No obstante, al dirigente socialista ha reconocido que entre los acuerdos que alcanzaron con los morados a comienzos de legislatura está seguir elevando el SMI y que esos planes se mantienen.

En una entrevista en La Sexta, la vicepresidenta primera ha explicado que en los dos últimos años el salario mínimo se ha subido un 29 %, pero que en la actual crisis económica no resulta conveniente seguir incrementándolo. Preguntada sobre si esta negativa supone un choque con Díaz (Unidas Podemos), Calvo ha afirmado que no es así.

"No es el momento, pero tendrá que seguir subiendo", ha insistido a continuación, recalcando que el Ejecutivo sigue considerando la necesidad de ir elevando el SMI que, actualmente, está en los 950 euros, después de que la coalición lo incrementara el pasado febrero. Sobre cuándo se podrá llevar a cabo esta subida, Calvo ha apuntado que se debería producir "cuando beneficie" a la economía.