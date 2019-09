La CNMC defiende el recorte a las redes: "No tiene que gustar a todo el mundo"

El rifirrafe entre energéticas y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve de las vacaciones. Las empresas mantienen su queja sobre la baja retribución y la CNMC no parece que vaya a dar marcha atrás en su propuesta. Su presidente, José María Marín Quemada, defendió este miércoles su planteamiento y recordó que no se trata "de que le guste a todo el mundo". "La regulación propuesta mantiene una retribución razonable para las empresas que permitirá unos niveles de inversión razonables", dijo Quemada en el IV Foro de la Energía organizado por El Economista.

La CNMC propuso un recorte en las retribuciones que causó furor en todo el sector. Las más afectadas son las compañías gasistas a las que el regulador presentó una rebaja promedio del 17,8% en la distribución y del 21,8% en el transporte durante el quinquenio 2021-2026 y en la electricidad del 7% en la distribución y del 8,2% en el transporte para el periodo 2020-2025.

Frente a las quejas de las empresas gasistas y eléctricas Reynés este miércoles insistía en que si no se retribuyen las inversiones no se puede llevar a cabo la transición energética- Marín Quemada aseguró que "claro que se van a retribuir las inversiones", aunque aclaró que se retribuirán aquellas "necesarias". "Las otras, los desarrollos empresariales en otras áreas no las puede pagar el consumidor", dijo el presidente del regulador que aseguró que "el pasado inquietante se acabó". "A partir de ahora no va a haber vaivenes, sino una línea de actuación basada en la transparencia", respondió Quemada.

El todavía jefe del regulador (el lunes se acaba su mandato aunque seguirá en el puesto hasta que haya un Gobierno) también recordó que la propuesta no es ninguna novedad, sino que sigue la línea de los informes realizados desde el 2014 por el organismo "y antes por la CNE (Comisión Nacional de la Energía)". "Nuestros informes eran preceptivos pero no vinculantes, por lo tanto los inversiones y los accionistas saben cuáles eran las líneas de la CNMC y de ellas no nos hemos apartado", aseguró Quemada.

El presidente del regulador explicó que en las últimas semanas han tratado de "perfeccionar" las retribuciones anunciadas sobre las alegaciones de las empresas y recordó que la Comisión de Cooperación convocada por el Gobierno "no es una comisión en la que una de las partes imponga a la otra, sino que sirve para acercar posturas". Además, aunque aseguró que la CNMC seguirá las orientaciones de política energética, dijo que las considera excesivas: "En mi interpretación personalísima seis páginas de letra pequeña tamaño BOE es algo más, orientaciones serían nucleares, sí, o nucleares, no".

Así, Quemada lanzó un mensaje a las empresas con una férrea defensa del planteamiento del organismo al recalcar que la regulación que plantea no se basa en intereses propios, sino en criterios "estrictamente técnicos y económicos" y, de este modo, "no está hecha para que le guste a todo el mundo". "Si nos hemos equivocado, rectificaremos", dijo.