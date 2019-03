El dinero que se cotice de más será devuelto a los autónomos

Se acerca el 1 de mayo y antes de esa fecha la Seguridad Social debe devolver parte de lo cotizado de más a los trabajadores que hayan cotizado a la vez en el régimen general (por cuenta ajena o asalariados) y en el de autónomos. La devolución se debe hacer de oficio, sin necesidad de solicitarlo, y hay multitud de autónomos en situaciones de este tipo (pluriactividad) que lo desconocen y no son conscientes de que son candidatos a una «sorpresa» en su cuenta bancaria en las próximas semanas.

Hay otros muchos (25,5 millones de autónomos) que ya tuvieron esa «sorpresa» por primera vez en el 2018 cuando comprobaron en sus cuentas corrientes un ingreso de una cuantía media de 1.031 euros, según fuentes de la Tesorería de la Seguridad Social.

Y hay algunos que no recibieron esa «sorpresa» el año pasado; que no la echaron de menos porque, sencillamente, no sabían que tenían derecho a ella; y que este año deben estar en alerta. Los organizaciones de autónomos aconsejan reclamar las cantidades que no fueron recuperadas el año pasado.

La pluriactividad es propia de asalariados que también trabajan por cuenta propia. Es el caso de médicos, profesores, abogados, contables, periodistas, etcétera que realizan su jornada laboral por cuenta ajena en una empresa y que después trabajan por cuenta propia en consultas privadas, clases particulares o realizando diferentes colaboraciones. También es el caso de jardineros o fontaneros que, por ejemplo, trabajan durante la semana por cuenta ajena y los fines de semana lo hacen por cuenta propia.

DARSE DE ALTA Y COTIZAR / En cualquiera de estos ejemplos de pluriactividad, el trabajador debe darse de alta y cotizar tanto en el régimen general como en el de autónomos. Hay más de 101.000 autónomos personas físicas en esta situación. Aunque no todos ellos cotizan en exceso y, por lo tanto no tienen derecho a devolución.

Por primera vez la ley de emprendedores del 2013 introdujo un sistema para compensar a los autónomos en régimen de pluriactividad por el exceso de cotización. Se estableció el derecho a recuperar el 50% de lo cotizado de más (por encima de una cifra que se debe fijar cada año). Pero había que solicitarlo antes del 30 de abril de cada año. Si no se solicitaba se daba por hecho que se renunciaba a la devolución.

El desconocimiento de esta regla llevó a que muchos autónomos no solicitaran la devolución. Por eso, organizaciones de autónomos como ATA reclamaron que la devolución se hiciera de oficio. Sin necesidad de solicitarlo. Así, la Ley de Autónomos de octubre del 2017 incorporó la devolución de oficio y esta se estrenó por primera vez en el 2018, para devolver lo cotizado de más en el 2017. La ley establece que estas devoluciones deben practicarse antes del 1 de mayo de cada año.

El año pasado, la Seguridad Social devolvió de oficio 25,5 millones de euros a un total de 24.735 trabajadores, a razón de 1.031 euros de media a cada uno de ellos, por lo cotizado de más en el 2017, según datos de la Seguridad Social.

Ahora, la Tesorería de la Seguridad Social se prepara para hacer lo propio antes del próximo 1 de mayo respecto a lo cotizado de más en el último ejercicio. En particular se ha establecido el derecho a recuperar el 50% de lo cotizado de más por encima de 12.917,37 euros en el conjunto del 2018.

En este supuesto está, como mínimo, cualquier asalariado que haya cotizado todo el año pasado por la base máxima (3.803,70 euros brutos cada mes del 2018) y que además estuviera dado de alta en el régimen de autónomos, aunque fuera por su base mínima (932,70 euros al mes). De este doble caso resulta que el trabajador cotizó 16.252 euros en total en el 2018 y, por tanto, tiene derecho a recuperar el 50% de lo cotizado de más.

Es decir, el 50% de 3.334 euros (que es la diferencia entre los 16.252 euros cotizados y el límite de 12.917,37 euros). O sea, que el trabajador de este ejemplo tiene derecho a que se le devuelva un total de 1.667 euros antes del 1 de mayo.

Para el 2019 el techo de cotización se ha fijado en 13.822,06 euros al año. El año que viene la Seguridad Social deberá devolver a los trabajadores en pluriactividad la mitad de lo cotizado de más por encima de este tope.