Fernández Ordóñez: "Los bancos no sobrevivirían sin el Estado"

"Los bancos no pueden sobrevivir sin la protección del Estado. Esa protección es existencial. Los bancos no durarían ni un minuto si quitas ese respaldo". Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España entre el 2006 y el 2012, considera perversa esa relación que permite que el sector financiero sea el más regulado y el que admite menos competencia. Así lo ha puesto de manifiesto en una conferencia pronunciada este miércoles en el Circulo de Economía --la última que se realiza antes de Semana Santa, por efectos del coronavirus-- de Barcelona donde ha presentado el contenido del libro que acaba de publicar sobre su pensamiento sobre el sector financiero, que ha descubierto una vez abandonó el cargo de gobernador, según ha explicado.

En 'Adiós a los bancos' da su opinión de que las crisis financieras son consustanciales al sistema mientras que no se modifique el papel de los bancos. "La utilización de los depósitos de los bancos comerciales causa mucho daño", afirma en la introducción de su libro. "El dinero depositado en los bancos comerciales siempre ha sido frágil", plantea el exgobernador y asegura que los daños del sistema actual no podrá evitarse "mientras sigamos utilizando como dinero los depósitos bancarios, porque ese dinero es frágil. Y tal fragilidad es la fuente de todos los problemas". En este sentido ha menciona diversos estudios en los que se plantea que la solución es utilizar "dinero seguro", emitido por los bancos centrales.

BURBUJAS DE CRÉDITO

Que sean los bancos privados y no los bancos centrales los que crean el dinero explica la facilidad con que surgen las burbujas de crédito y la dificultad de las políticas monetarias para salir de las recesiones. "Las regulaciones bancarias serían innecesarias si el dinero fuera creado por el Estado", afirma.

Fernández Ordóñez ha explicado que por su experiencia en el mercado de las telecomunicaciones como presidente del Tribunal del Mercado de la Competencia, "cuando liberalizamos un sector el servicio acaba siendo más barato". En este sentido ha recordado una frase de Bill Gates (Microsoft): "Necesitamos lo que hacen los bancos pero no necesitamos a los bancos". Si no hay bancos saldrán diferentes intermediarios para prestar dinero, "y habrá más competencia", lo que de alguna manera ya ocurre con las 'bigtech' y las 'fintech', si bien estas empresas no cuentan con la misma protección del Estado.