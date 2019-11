Fnac se diversifica y abre su primer Nature & Découvertes en España

El grupo francés Fnac prosigue su proceso de diversificación al presentar este miércoles la primera apertura de su filial Nature & Découvertes en España, concreto en su tienda de Illa Diagonal. Las tiendas Nature & Découvertes (N&D) estan especializadas en artículos vinculados a la naturaleza, educación y viajes, compleja amalgama que aglutina una variada gama de productos de regalo e impulso y aliada con el compromiso medioambiental y la sensibilidad cultural que marcan las actuales tendencias de consumo. Con ciertas coincidencias con Natura e Imaginarium, N&D encaja con la estrategia de diversificación de Fnac, deseosa de incorporar nuevas vías de ingresos al competido mundo de la electrónica y las incertidumbres asociadas a la venta de libros y discos, especialidad de la cadena.

En opinión de Enrique Martínez, director general de la multinacional Fnac Darty (matriz de Fnac), la adquisición de N&D el pasado verano (algunas fuentes apuntan que por unos 100 millones de euros) está en la línea de Fnac de "buscar productos para diversificar la oferta y mejorar también la experiencia de compra". Los productos de N&D vienen a cubrir las necesidades de un cliente urbanita, sensible a la cultura y que desea comprar productos relacionados con la naturaleza para la familia. Pese a ser productos en general de precios moderados, la firma se compromete a ofrecer niveles de calidad y seguridad europeos. El 60% de la producción es 'made in Europe' y el resto cumple con estándares de calidad a la altura.

La situación del nuevo comercio en Illa diagonal es una muestra de este posicionamiento comercial medio alto para un formato comercial que requiere para alcanzar buenos niveles de rentabilidad una alta rotación de producto y una situación privilegiada con mucho tráfico de personas.

EXPANSIÓN EN ESPAÑA

N&D ya tiene más de 100 puntos de venta y sumará al menos cinco anuales en España tras la adquisición por parte de Fnac, sea en tiendas de la cadena o de manera independiente. Algunos centros comerciales ya se han mostrado interesados en incorporar a N&D en sus instalaciones. El típico comercio N&D podrá alcanzar los 400 metros cuadrados, aunque la tienda piloto de la Illa es más pequeña, abarcando solo el espacio que ocupaba la anterior cafetería.

La estrategia omnicanal también está contemplada, aunque los responsables de Fnac son los primeros en reivindicar el papel de la tienda como elemento diferenciador frente a la competencia, por el papel prescriptor (de consejo de cara a los clientes) por parte de los vendedores y el cuidado de la experiencia de compra (olores, sonidos de pájaros, fomento del tacto, degustaciones de té ecológico...).

PEDIGRÍ EN FRANCIA

Nature & Découvertes es una marca icónica en Francia con una sólida trayectoria de casi 30 años. Fundada en 1990 por el matrimonio François y Françoise Lemarchand, grandes amantes de la naturaleza, idearon el concepto de la compañía inspirados en la cita de Jacques Cousteau "Protegemos aquello que entendemos". N&D tiene tiendas en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Alemania y un sitio web con más de 13,3 millones de visitas al año. Las tiendas físicas acogen cada año a más de 22,4 millones de personas.

Fnac llegó a España hace 25 años, abriendo su primera tienda en la madrileña calle Preciados en diciembre de 1993, siendo un referente del consumo cultural y tecnológico en España. Fnac España cuenta con 37 tiendas físicas más la virtual, www.fnac.es, que se ha convertido en un portal de compras abierto. Está presente físicamente en Madrid (9), Barcelona (6), Zaragoza (2), Valencia (3), A Coruña, Alicante, Asturias, Bilbao (2), Málaga, Marbella, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valladolid, Pamplona (2), Girona y Granada. Además, tiene dos tiendas en el Principado de Andorra.

Fnac Darty está presente en 13 países, especializado en la distribución de bienes culturales, de ocio, productos técnicos y electrodomésticos. El grupo, que cuenta con 25.000 empleados, disponía a finales del 2018 de una red multiformato de 780 tiendas, de las cuales 563 en Francia, y se posicionaba como el segundo mayor operador de comercio electrónico en términos de público en Francia (cerca de 20 millones de visitantes únicos acumulados al mes), con sus dos sitios de comercio electrónico, fnac.com y darty.com. Como uno de los principales operadores omnicanal, Fnac Darty generó unas ventas proforma de 7.475 millones de euros en el 2018.