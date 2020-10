El Gobierno comunica que el sueldo de los funcionarios subirá el 0,9% en el 2021

MIRA QUE BIEN!!!... ¿y la subida de sus señorías?... pero, ¿cómo es posible que se suban el sueldo un 0.9% a unos señores que no han trabajado en todo el año? (salvo por supuesto los que han estado al pié del cañón (sanitarios, policias, bomberos y ejército)... por que ya me dirán los funcionarios de los ayuntamientos, los de Inaem y Tesoreria S.S., politicos sean la reala de la que sean, direcciones grales y asesores miles (que no varios)... sí sí, todos esos que se ven y que hacen malos a todos aquellos que sí han estado al pié del cañon... y ahora saldrán los que pensarán y dirán que han aprobado una oposición, o aquellos que sin haber estado sujetos a ningún ERTE sin trabajar encima se dan por aludidos... Yo por mí, deberían de haber subido los sueldos un 15%... que sí... hasta que se acabe y entonces podamos reirnos los demás... eso sí.... sobre todo sin acritud...¡¡¡ ánimo !!!... saldremos de esta... (algunos, que no todos los que éramos)